Antoni Costa: «Este Govern no meterá los problemas dentro de un cajón, como hacía el anterior»

No ha podido ser más claro en rueda de prensa el vicepresidente, conseller de Economía y portavoz del Govern, Antoni Costa, tras la celebración del Consell de Govern de este viernes. Preguntado acerca de las medallas que se está colgando la izquierda tras el anuncio de medidas hecho por la presidenta Marga Prohens en el Debate de Política General, Costa se ha preguntado: «Si el anterior Govern tenía tan buenas ideas y propuestas, ¿por qué no las ejecutó en ocho años? ¿Por qué no hicieron nada?».

«Es muy fácil desde la oposición decir haremos, haremos… Aunque el portavoz socialista no aportó ninguna iniciativa». Antoni Costa ha criticado con dureza la actitud del PSOE en Baleares: «Ahora resulta que tienen muy buenas ideas. Del Tren de Llevant había un power point que era fantástico», ha expuesto el portavoz en tono irónico. «Y otro para el Tren hasta Llucmajor. Pero no tenían el proyecto, ni un metro de vía… todas las recomendaciones que hacen ahora quedan desacreditadas por los propios hechos», ha expresado Costa.

El vicepresidente balear ha retratado al anterior Ejecutivo: «En los últimos ocho años, el Govern de Francina Armengol lo que hacía era agarrar los problemas y meterlos dentro de un cajón para que así no existiesen. En materia de vivienda, cero propuestas. Su resultado: un incremento del 68% en el precio del alquiler». Costa ha sacado los colores al ahora principal partido de la oposición, al que ha recordado su largo historial de dejadez cuando gobernaba en las Islas. «Lecciones ni una», ha apostillado Costa.

Otra de la materia en el orden del día ha sido el famoso impuesto de turismo sostenible, también conocido como ecotasa, que Marga Prohens ha anunciado que aumentará durante los meses de verano t rebajará en temporada baja. En cuanto a la misma, Costa se ha preguntado: «Cuando gobernaban, ¿por qué no la subieron? ¿Cómo es posible que alguien el lunes diga que están a favor de incrementar el precio de la ecotasa, pero cuando lo dice el Govern entonces ya no?».

El conseller se ha mostrado sorprendido por el repentino cambio de parecer del PSOE, que el lunes se mostró favorable a un posible incremento del impuesto, pero cuando vio que el Govern actual también coincidía en ello, cambió su parecer. «¿Se puede cambiar tan rápido de opinión? Es realmente sorprendente. El PSOE hizo un planteamiento el lunes y el miércoles ya había cambiado de opinión», ha reflexionado Costa.

El vicepresidente del Ejecutivo autonómico ha hecho un último apunte: «Nosotros hacemos el planteamiento de propuestas en función de lo que creemos que es mejor para los ciudadanos de las Islas Baleares. Este Govern afrontará los problemas, no los meterá en un cajón como hacía el anterior. Tenemos problemas estructurales en Baleares. Y lo que no podemos hacer es obviarlos y mirar hacia otro lado, hay que actuar», ha expresado en rueda de prensa, a la vez que ha hecho una petición al PSOE: «Lo que le pedimos a la oposición es que no bloquee la acción de Govern. Si ven una propuesta buena, que no la bloqueen».