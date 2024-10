La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha anunciado este miércoles que se incrementará el Impuesto de Turismo Sostenible (ITS), la ecotasa, así como el canon de agua para grandes consumidores. Según ha indicado Prohens durante su turno de réplica en el Debate de Política General, se trata de una de las propuestas que incluirá el decreto de medidas urgentes contra la congestión turística que anunció este martes.

Asimismo, ha propuesto incrementar el impuesto turístico los meses de junio, julio y agosto y rebajarlo en diciembre, enero y febrero, con el objetivo de contribuir a la desestacionalización.

En relación con el canon de agua, ha planteado incrementarlo para grandes consumidores y rebajarlo para consumidores directos. «Aprobaremos una deducción fiscal para devolver el coste del ITS a sus residentes», ha añadido.

Esta misma semana el PSOE y Més per Mallorca propusieron el aumento de la ecotasa cuando en ocho años gobernando juntos no alteraron su valor un solo euro. Ambos la pusieron en marcha en el año 2016, cuando gobernaron junto en el Ejecutivo autonómico presidido por la socialista Francina Armengol.

En otro momento de su intervención, la presidenta del Govern, Marga Prohens, ha pedido este miércoles a Vox que «no se baje del cambio», al tiempo que ha criticado a las formaciones que quieren impulsar cordones sanitarios contra la formación de Santiago Abascal.

«La carta de naturaleza se la dan a Vox sus más de 62.000 votos, que merecen todo mi respeto», ha afirmado en respuesta a unas afirmaciones de Més per Menorca.

Ha sido durante su réplica a los grupos parlamentarios en la segunda jornada del Debate de Política General, en la que la líder del Ejecutivo autonómico ha lamentado que la portavoz de Vox, Manuela Cañadas, «haya hablado más de Feijóo, de política nacional y europea que del Govern».

En respuesta a las cuestiones en materia migratoria, Prohens se ha mostrado de acuerdo con Vox en que las cifras que ha presentado el diputado de Sa Unió, Llorenç Córdoba, sobre la situación de Formentera «ponen en jaque a las administraciones».

«Lo denunciaré donde haga falta. No es de recibo que las mafias estén encontrado alfombra roja para llegar a Baleares», ha añadido.

La presidenta del Govern ha vuelto a lamentar la ruptura unilateral del pacto de investidura por parte de Vox y ha pedido a la formación de Santiago Abascal «que no impidan» el avance del cambio que sus votantes siguen reclamando.

En todo caso, Prohens ha asegurado que garantizará el derecho de los parlamentarios de Vox a defender sus posicionamientos en la cámara sin cordones sanitarios.

Més per Menorca exige no pactar con Vox

Més per Menorca ha considerado que el «gran defecto» del Govern es el «desajuste» entre las palabras y los hechos. «Engañan intentando hacer creer que hacen una cosa y hacen la otra», ha dicho este miércoles el portavoz menorquinista, Josep Castells, en su intervención en el Debate de Política General.

Para la formación, este «gran defecto» es transversal en todas las políticas que ha llevado a cabo el Ejecutivo balear en lo que va de legislatura, basado en «el doble lenguaje y la propaganda».

Entre otras cuestiones, Castells ha reclamado a la presidenta del Govern, Marga Prohens, que concrete las medidas que se tomarán para diversificar la economía y frenar la saturación turística.

En relación con el problema de acceso a la vivienda, ha insistido en la necesidad de impulsar medidas inmediatas, asegurando que el decreto de medidas urgentes en materia de vivienda no va en este sentido. Además, ha lamentado que el programa de alquiler seguro «haya tenido que esperar un año».

Por último, Castells ha trasladado a la líder del Ejecutivo la predisposición de Més per Menorca para negociar elementos de los presupuestos de 2025. No obstante, ha puesto como condiciones que no pacte con Vox, que revierta las «obsesiones» de este partido y que se implementen medidas «realmente urgentes» en materia de vivienda y para luchar contra la saturación turística.