Tuiga, Argos, Sonata, Rowdy, Celeste di Mare y Micanga ganan la Illes Balears Clàssics

El Tuiga en Big Boats, Argos en Clásicos, Sonata en Época Bermudiana, Rowdy en Época Cangreja, Celeste di Mare en la clase Espíritu de Tradición y Micanga en RI Clásicos han sido los vencedores de la XXX Regata Illes Balears Clàssics, que ha finalizado en Club de Mar-Mallorca. El viento no apareció en la bahía de Palma y las cerca de 40 embarcaciones participantes se quedaron sin poder competir en la última jornada. El exceso de calor impidió la entrada del viento térmico y, aunque el Comité de Regatas esperó un cambio de condiciones, pasadas las 14.00 horas tomó la decisión de dar por concluida la jornada y, con ella, la competición.

De este modo, la clasificación general de la regata se mantuvo inalterada y no se pudieron resolver algunos de los duelos que se preveían más emocionantes para este domingo. Tres de los ganadores -Argos, Sonata y Rowdy- reeditan el triunfo que ya lograron en la pasada edición de la gran cita mallorquina de embarcaciones clásicas.

El Tuiga (1909) se proclamó vencedor en la categoría Big Boats. La embarcación del Yacht Club de Mónaco, patroneada por Daniel Pereira, se impuso por un punto al The Lady Anne (1912), armado por Gonzalo Botín. El Star Sapphire of London (1957), de Jacob Glatz, completó el podio en tercera posición.

En la clase Clásicos, el Argos (1964) y el Clarionet (1960) empataron en el primer puesto, pero el triunfo correspondió al barco armado por Barbara Trilling, que sumó dos victorias parciales frente a la única conseguida por el cutter diseñado por Sparkman & Stephens y armado por Andrew Harvey. El tercer puesto fue para el Mowgli (1965), del RCN Port de Pollença, armado por los hermanos Harris.

El Sonata (1937), de Jordi Cabau, se llevó la victoria en Época Bermudiana tras liderar la clasificación desde la primera jornada. Le siguieron el Argyll (1948), de Griff Rhys Jones, y el Manitou (1937), patroneado por Charles Mourruau, segundo y tercero respectivamente.

El Rowdy (1916), de la armadora Donna Dyer, consiguió un doble triunfo: en la categoría Época Cangreja y en la general absoluta de la XXX Illes Balears Clàssics. El cutter diseñado por Herreshoff logró pleno de victorias en las tres mangas disputadas y superó al queche Gipsy (1927), patroneado por Javier Gorbeña, y a la goleta Archangelo (1892) armada por Ana Martínez Vara de Rey.

En Espíritu de Tradición, la victoria fue para el Celeste di Mare (1971), de Amador Magraner, que aventajó por un punto al Barlovento (1973), patroneado por Pachi Rivero. El tercer puesto correspondió al Sirah (1996), de Alfonso Valdés.

El Micanga (1974), de Mateu Grimalt, no tuvo rival en RI Clásicos. Ganó las tres pruebas disputadas y se adjudicó la victoria con autoridad. El segundo puesto fue para el Orion (1973), de Tiffany Blackman, y el tercero para el Veritas Dolç (1985), de José Luis Roses.