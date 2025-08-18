Alerta total por el estado de Benita (Maestro Joao): la reaparición que ha levantado todas las alarmas

Su primer nombre fue Joaquín, pero saltó a la fama como Maestro Joao. Sin embargo, ha iniciado un proceso de transición y quiere que todo el mundo le llame Benita, un homenaje que le rendirá a su madre y que quiere que sirva de ejemplo. La artista está inmersa en la grabación de un reality donde narrará en primera persona los cambios que está viviendo últimamente. No obstante, ha sufrido un percance que ha hecho saltar todas las alarmas. Su última aparición ha sido en Madrid, al lado de su representante y sentada en una silla de ruedas. Cuando se ha encontrado con los reporteros no ha podido contener las lágrimas y admitido que está mal, aunque promete que saldrá adelante porque sabe que hay mucha gente pendiente de sus pasos. «Tengo que ser fuerte. Cuando me dicen ‘qué fuerte eres, Benita’ digo ‘por tantas Benitas’. Y bueno, aquí estoy», comenta con los ojos llorosos.

Benita cuenta con el apoyo de su novio y sabe que únicamente debe ser paciente, aunque le ha dolido mucho mostrar su lado vulnerable. Nada más llegar a la capital ha empezado a sentirse mejor, pues se ha dado cuenta de que únicamente tiene que aplazar sus proyectos. Intentando sacar el lado positivo, ha declarado delante de una famosa agencia: «Estoy feliz de estar aquí en Madrid y de hacer todo lo que estoy haciendo y que ayude a la gente y les sirva. Y que sepa todo el mundo que nunca es tarde, nunca».

La vidente ha tenido que someterse a varias operaciones para conseguir su objetivo y ha sido valiente porque se trata de un proceso complejo. Ahora se ha venido abajo, pero no tardará en remontar. «Me han pasado muchas cosas. A mí ya me pasan muchas cosas siempre. Siempre, toda mi vida, pero no son malas», dice, intentando sacar el lado positivo del asunto.

El bache que atraviesa Benita

Tan divertida como siempre, después de confesar sus miedos y preocupaciones, ha sacado a relucir su faceta más coloquial. «Claro, porque venía con mi representante, con Tony R. Él tenía que llevar a un cantante suyo, Óscar el Ruso, una cosa de Sevilla. Y entonces digo, yo me voy sola, muy valiente. Entonces yo, que ahora mismo tengo más puntos, iba a decir que Chanel en Eurovisión, pero sí. Bueno, Chanel sí. Melody, Melody, perdona Melody, te quiero y te adoro, pero zero points».

Como decimos, Benita ha sorprendido a todos al hablar con sinceridad sobre un problema personal que ha tenido recientemente y que, aunque no ha querido dar más detalles, reconocía que «no es ninguna tontería». La artista dejaba claro que no se trata de algo grave, pero sí lo suficientemente importante como para marcarle emocionalmente, hasta el punto de romper a llorar al recordarlo en plena conversación con la prensa. Aun así, se mostró valiente al confesar que había decidido viajar sola desde Barcelona a Madrid, un gesto que refleja su carácter fuerte y decidido, mientras la reportera trataba de consolarla recordándole la energía y vitalidad que siempre la han caracterizado.

El proceso que está siguiendo Benita

El 16 de mayo de 2024 marcó un antes y un después en la vida del entonces Maestro Joao, quien a los 60 años decidió anunciar públicamente en el programa Baila como puedas que iniciaría su transición a mujer. Un año más tarde, esa decisión ha dado lugar al nacimiento de Benita, su nueva identidad, con la que se ha mostrado en público presentando un cambio físico evidente y muy celebrado.

Los rasgos de su rostro han experimentado una transformación clara: ahora luce una piel mucho más lisa, cuidada y resaltada con maquillaje, además de una coleta alta y tirante que se ha convertido en el sello de su estilo beauty, aportándole una imagen más femenina y atractiva. A esta evolución también se suma la colocación de pecho, un paso más en su proceso de reafirmación personal.

Desde que anunciara su intención de transicionar, Benita ha vivido un camino lleno de contrastes, en el que ha tenido que enfrentarse a momentos difíciles y a situaciones de enorme felicidad. La colaboradora no ha ocultado que este proceso ha supuesto un reto en todos los sentidos, tanto emocionales como físicos, pero su fortaleza y su capacidad de resiliencia la han impulsado a seguir adelante. Ahora, con una identidad plenamente asumida y una apariencia que refleja su verdadera esencia, Benita se muestra más segura que nunca, dispuesta a seguir creciendo en lo personal y en lo profesional mientras abraza sin miedo la nueva etapa que ha decidido vivir. Como hemos indicado, está encontrándose con obstáculos, pero lo importante es que sigue teniendo energía para salir adelante.