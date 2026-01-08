El nombre tendencia de la tercera hija de María Pombo: tiene 7 letras y va a arrasar este 2026

El primer gran nacimiento del año en lo que respecta a famosos e influencers ya tiene protagonistas. María Pombo y Pablo Castellano han presentado a su tercera hija, un bebé muy esperado y que nació el pasado 2 de enero. Y, como suele ocurrir con ellos, no ha sido sólo la noticia del nacimiento la que ha generado interés. También el nombre elegido para la pequeña, Mariana, se ha convertido en uno de los temas más comentados entre futuros padres.

Antes incluso de que la pareja anunciara el parto, el nombre de la tercera hija de María Pombo ya circulaba en redes porque habían contado que lo tenían decidido desde hacía meses. Ahora, con la niña en brazos, el interés se ha multiplicado. No es un nombre nuevo, pero sí uno de esos que regresan con fuerza cuando alguien con tanta visibilidad lo escoge. Lo que parece claro es que Mariana, con sus siete letras y ese punto de tradición y elegancia, va camino de colarse en las listas de nombres más buscados de 2026. Pero ¿por qué eligieron este nombre tan bonito? ¿Y qué origen y significado tiene?.

El nombre de la hija de María Pombo que será tendencia en 2026

Si se mira el origen, se entiende por qué a María Pombo le encaja tanto este nombre para su hija. Mariana procede de la unión de dos nombres muy arraigados en la cultura hispana: María y Ana. María significa amada de Dios y Ana se traduce como llena de gracia. Juntos forman un nombre que ha pasado siglos resonando en familias creyentes y que, aun así, mantiene su frescura que sorprende cuando vuelve a ponerse de moda.

Para una persona con la fe muy presente, como María Pombo, este tipo de detalles no es accesorio. El nombre alude a la madre y la abuela de Jesús, algo que tiene mucho simbolismo. En los comentarios de la publicación que la influencer subió a redes cuando la bebé nació, una seguidora le comenta que Mariana significa también De María reforzando ese vínculo con el propio nombre que tiene Pombo, por lo que es sin duda el nombre más especial que podía haber elegido para su hija.

Los datos del INE para Mariana

Si vamos a los datos, el Instituto Nacional de Estadística señala que en España hay 22.882 mujeres llamadas Mariana, con una edad media cercana a los 46 años. Lo curioso es la distribución: aparece con más frecuencia en el centro, sur y este de la península, especialmente en Jaén, Almería, Huelva, Murcia o Castellón, mientras que en el norte el nombre pierde presencia.

Eso da una pista importante sobre por qué ahora suena nuevo para muchos padres jóvenes. No es un nombre que esté saturado, ni especialmente repetido en los últimos veinte años, y sin embargo es conocido. Esa combinación de familiaridad y cierta rareza suele ser clave cuando un nombre vuelve a convertirse en tendencia. Y un dato que pasa más desapercibido: Mariana también existe como apellido en España, aunque con muy pocas personas que lo llevan. Apenas un centenar, según el propio INE.

Un nombre con recorrido histórico, literario y cultural

Mariana tampoco es un nombre que deba asociarse sólo a lo religioso. Tiene una presencia notable en la historia de España y también fuera de ella. En el ámbito monárquico aparece Mariana de Austria, reina consorte de Felipe IV, figura poderosa en la corte y regente durante la minoría de edad de Carlos II. Otra presencia destacada es Mariana del Palatinado-Neoburgo, también reina consorte, un ejemplo claro de cómo este nombre circuló por la alta nobleza europea durante siglos.

Pero si hay un personaje que ha marcado la memoria colectiva, es Mariana Pineda. Su defensa de las ideas liberales frente al absolutismo de Fernando VII y su negativa a delatar a sus compañeros la convirtieron en símbolo de libertad. El propio Federico García Lorca la inmortalizó más tarde en el teatro, reforzando esa imagen de mujer valiente y decidida que aún hoy se estudia.

La literatura internacional también ha dado espacio al nombre, como ocurre en Medida por medida, de Shakespeare. Y en la música, la canción So Long, Marianne, de Leonard Cohen, sigue siendo una referencia cultural que vuelve a escucharse generación tras generación.

Hoy el nombre continúa apareciendo en perfiles muy distintos: la escritora argentina Mariana Enríquez, la campeona colombiana de BMX Mariana Pajón, o varias creadoras de contenido con millones de seguidores. La diversidad de figuras que lo llevan suma capas a la percepción actual del nombre.

Cómo llegó María Pombo a elegirlo para su hija

El contexto familiar también ayuda a entender por qué la elección ha tenido tanta repercusión. Durante el embarazo, María y Pablo contaron que estaban convencidos de que el bebé sería un niño y que su nombre sería Felipe, un guiño a Pipe, el personaje inventado por Papín, el padre de María, para asustarlas jugando cuando eran pequeñas. Si finalmente era niña, también contemplaron Victoria, pero la decisión se decantó por Mariana, que parecía encajar mejor con el vínculo emocional que buscaban.

Tras el nacimiento, María compartió en redes una imagen muy simbólica: su tatuaje del corazón formado con «<» y «3». Según explicó, el número que parece una M en el tatuaje representa a su hijo Martín y a la recién nacida Mariana, y el otro símbolo, a Vega. La influencer comentó entonces: «Un corazón completo que estaba escrito desde el principio», reforzando la idea de que este tercer embarazo, más allá de lo mediático, tenía un significado muy profundo para ella.

Con este contexto, y con los muchos seguidores que tiene la influencer no resulta extraño que Mariana se esté abriendo paso como uno de los nombres que podrían marcar tendencia en 2026. Un nombre con historia, bonito significado y, ahora, además, el de una de las hijas de la influencer más de moda en España.