¿Podemos echar de menos algo que nunca hemos vivido? Este inquietante libro tiene la respuesta

Esta semana, en recomendaciones literarias de OKDIARIO, proponemos un libro sorprendente e inquietante que responde a la pregunta de si podemos echar de menos algo que nunca hemos vivido. Se trata de Audición de Katie Kitamura, una novela fascinante que comienza con una anécdota, con una escena muy ordinaria y que va derivando en un juego de espejos bastante perturbador. Una pequeña joya que habla de las mentiras que nos contamos a nosotros mismos y del gran escenario que es la vida.

‘Audición’ de Katie Kitamura

Sinopsis: Una mujer y un hombre se citan en un restaurante del distrito financiero de Manhattan. Ella, una actriz consagrada, está inmersa en los ensayos de su próxima obra de teatro; él, un veinteañero atractivo y algo torpe, está empeñado en causarle una buena impresión a la dama elegante y respetable que se sienta frente a él y que podría ser su madre. Más allá de algunos momentos incómodos y de las miradas reprobatorias de varios comensales, el encuentro, del que resulta difícil averiguar qué espera obtener cada uno, discurre con relativa normalidad hasta que se abre la puerta del restaurante y, desde la mesa del fondo, la mujer distingue a su marido. Este es el punto de partida de Audición, una obra ambiciosa y brillante en la que la trama, la estructura y los personajes interpelan al lector y lo invitan a participar del juego, en una vorágine narrativa que lo atrapa y no lo suelta hasta la última página.

Opinión: Contar más sobre la trama de este libro (y por lo tanto hacer una crítica) es peligroso; se corre el riesgo de hacer spoilers y aquí el factor sorpresa es fundamental. ¿Qué es Audición, un thriller, un drama familiar, una tragedia? No sabría muy bien qué contestar, solo que habla de engaños, pero no de traiciones, sino de las mentiras que nos contamos a nosotros mismos.

La autora hace un profundo análisis de la profesión del actor para hablar de algo muy universal; de cómo tenemos la capacidad de crear nuestra propia narrativa e incluso nuestro propio pasado y el precio a pagar por ello.

Audición es una obra compleja y simple a la vez. Inquieta, perturba y fascina a partes iguales. Una pequeña joya más que recomendable.