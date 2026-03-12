Feijóo endurece el tono contra Vox: «Me daría vergüenza votar con el PSOE y con Podemos en Extremadura»

Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, ha cargado duramente contra Vox por no facilitar un Gobierno liderado por María Guardiola en Extremadura. Feijóo, que ha llamado a los verdes a la reflexión, ha reseñado que a él «le daría vergüenza votar con el PSOE y con Podemos» como han hecho los de Abascal.

«Con la que está cayendo, nadie puede entender que Vox no facilite un Gobierno del PP cuando gana», ha destacado el líder de los populares durante un mitin desde Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja (Burgos). «Con la que está cayendo, a mí me daría vergüenza votar como ha hecho Vox con el PSOE y con Podemos en Extremadura», ha reseñado.

En su gira por Castilla y León, Feijóo, que este viernes viajará a León, Ponferrada y Valladolid para arropar en esta última región donde se celebre el cierre de campaña junto al candidato del PP a la reelección de la presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha reprochado a Vox su negativa a facilitar un Gobierno de los populares cuando ha ganado las elecciones en Extremadura y Aragón.

«A los que se dan golpes en el pecho hablando de España y a los que dicen que España nos queda grande, yo les digo que jamás voy a abandonar a España», ha expresado en un intento de marcar distancias con los de Abascal. En este sentido, ha destacado que en el PP, habida cuenta de su comportamiento tras los recientes comicios autonómicos, «no aceptamos lecciones de patriotismo de nadie».

A tres días de la cita con las urnas a las que han sido convocados casi 2 millones de castellanoleoneses, el líder del PP ha pedido «tomarse en serio» a los suyos en Castilla y León en esta recta final de campaña. «Tomarse en serio esta tierra es ir a votar el próximo domingo», ha pronunciado.

Contra el «bloqueo» de Vox

Las elecciones «no van de egos» ni de ver «quién hace más ruido»; para Feijóo «las elecciones van de quién resuelve mejor, de quién sirve mejor; de Castilla y León, de su presente y de su futuro». Con todo, el líder nacional del PP ha pedido el voto para Mañueco, para el presente y el futuro de una región que, durante 39 años, siempre ha confiado en el PP para liderar la Junta.

«La mayoría de los que se presentan a las elecciones de Castilla y León solo les preocupa lo que pase el domingo», ha dicho Feijóo. Todo lo contrario que al PP, según ha destacado, entre el partido que «pide el voto para salvar a Pedro Sánchez» y el que lo pide «para desaparecer», hay otros que lo piden para «bloquear». Para Feijóo, «nuestros amigos de Vox».

«En cuanto hay un problema, dimiten; en cuanto hay que tomar una decisión, se van, en cuanto ven que suben en las encuestas, se van del gobierno; si bajan en las encuestas, se van. Nosotros nos hemos quedado para gobernar, pase lo que pase y ocurra lo que ocurra. Nosotros nos presentamos a las elecciones para ganar y para gobernar», ha declarado.

Consternación por el crimen de Miranda

Feijóo también ha querido tener unas palabras de condolencias y máximo respeto para con las familias de las tres mujeres que han muerto tras un terrible incendio este pasado martes en Miranda de Ebro (Burgos), provocado además por un hombre que tenía una orden de alejamiento contra una de ellas. Es ahora, ha dicho el líder del PP, «conviene reflexionar si tenemos las leyes adecuadas» para las personas que cometen este tipo de asesinatos.

«Cuando una persona como este presunto criminal ha estado en la cárcel, que había abusado y había estado condenada por abusar de una menor, tenía una orden de alejamiento desde hace años», ha reseñado, es cuando conviene preguntarse si hay que reformar la actual legislación española. En estas líneas ha aprovechado para recordar la propuesta del Grupo Popular en el Congreso de ampliar los delitos que se contemplan en la prisión permanente revisable.

Tal y como reveló OKDIARIO, el pasado mes de octubre los populares propusieron extender esta condena a casos en los que haya ocultación del cadáver y reincidencia en el delito de asesinato. «Eso es lo que volvemos a pedir en nombre de las mujeres españolas y en nombre de los niños y las niñas de nuestro país», ha reiterado Feijóo.