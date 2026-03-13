¿Cual es la película de ‘Torrente’ que más dinero ha recaudado? Supera los 20 millones de euros

Como cada viernes, la cartelera de los cines de nuestro país se renueva y lo hace con el objetivo de ofrecerle al público una nueva tanda de estrenos. En nuestro país, uno de los lanzamientos más esperados de este 2026 es la nueva película de Torrente. Y es que esta saga audiovisual, protagonizada por Santiago Segura, se ha convertido en una de las más aclamadas y taquilleras de todas. Pero afortunados son los fans del proyecto. Pues, después de más de 10 años del estreno de la última película, este 13 de marzo ha visto la luz de manera oficial Torrente 6: Torrente presidente.

Dirigida por Santiago Segura, la producción ha llegado a las salas de cine sin ningún tipo de información previa. El público va completamente a ciegas, pues no hay ni tráiler de la producción. Y es que este misterio es el que ha aumentado por completo la curiosidad de los fans. De momento, son pocos los detalles que sabemos de esta película. Pero, mientras tanto, realizaremos un repaso por el largometraje de la saga que más dinero ha recaudado en taquilla.

¿Qué película de ‘Torrente’ ha recaudado más dinero?

Como bien saben los fans, la primera película de la saga Torrente vio la luz en 1998. Su estreno no dejó indiferente a nadie, pues los espectadores fueron testigos de una ficción cargada de humor en todo momento. Una primera toma de contacto con un protagonista que se presentaba como un «madero» facha, corrupto, fan de El Fary y seguidor del Atlético de Madrid.

‘Torrente, el brazo tonto de la ley’ (1998)

Para ser la primera película de la saga, la recaudación en taquilla no estuvo nada mal. Pues, según los registros, sumó 10,9 millones de euros y reunió a 3 millones de espectadores.

‘Torrente 2: Misión en Marbella’ (2001)

Lejos de concluir el viaje en su primera parada, Santiago Segura se puso manos a la obra para presentar la secuela de la saga. Una película que llegó tres años después de la primera y que obtuvo mejores resultados. Según cifras publicadas, el formato cosechó 22,1 millones de euros y reunió a 5,3 millones de espectadores.

‘Torrente 3: El protector’ (2005)

El público se declaró fan de Torrente. Por ello, continuó la aventura en los cines de nuestro país. En el 2005, llegó la tercera entrega, que obtuvo ganancias de 18,1 millones de euros y reunió a 3,5 millones de espectadores.

‘Torrente 4: Lethal Crisis’ (2011)

Un par de años después regresó la producción y lo hizo con la cuarta entrega. El público volvió a demostrar que tenía muchas ganas de volver a ver a Santiago Segura en acción. Y así se quedó reflejado en las taquillas de los cines españoles. 19,3 millones de euros fueron recaudados durante su paso por la cartelera y, con ello, se reunió a 2,6 millones de espectadores.

‘Torrente 5: Operación Eurovegas’ (2014)

Se presentó como la última parte de la saga Torrente, y así lo creímos durante muchos años. Pero la vida siempre da muchas sorpresas. La película sumó 10,6 millones de euros y reunió a 1,8 millones de espectadores. Por lo tanto, ¿cuál fue la entrega más exitosa? Torrente 2: Misión en Marbella. Se desconoce si la sexta entrega logrará superar a la segunda. Pero el interés del público está siendo notorio.

Aunque la situación del cine ha cambiado mucho en estos últimos 12 años, especialmente tras la pandemia, se espera que la sexta entrega de Torrente vuelva a ser la película española más vista del año. Con Padre no hay más que uno ha logrado en los últimos años superar los 10 millones de euros de recaudación, aunque no ha conseguido superar los 14 millones, aunque el público de esta saga familiar sea muy diferente al de Torrente.