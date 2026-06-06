‘Tu cara me suena’: ¿quién fue el ganador de la Gala 8 de ayer, viernes 5 de junio?

Tras la victoria más que merecida de Martín Savi hace siete días, la octava gala de Tu cara me suena ha vuelto a hacer justicia con una de sus concursantes de esta edición. Mientras María Parrado y J Kbello siguen siendo los máximos favoritos a la victoria, el resto de participantes sigue esperando su oportunidad para poder darles caza. Hay que recordar que será en la gala 12 cuando sepamos quién es el ganador o ganadora, por lo que el tiempo se acaba y la semifinal la podemos ver en apenas unas semanas.

La noche empezaba con la sorpresa de no ver a Lolita Flores en la mesa del jurado, dejando un hueco libre en su puesto. Nada más comenzar, Chenoa, Florentino Fernández y Ángel Llácer anunciaban la tristeza que tenían por no tener a su compañera desde hace años allí. Ante la salida de Carlos Latre, la hija de Lola Flores se ha convertido en una pieza clave para seguir dando forma al mejor jurado de la televisión, por lo que su falta se ha notado mucho. Lejos de tratarse de un problema de salud, han dejado claro que no hay que temer nada y que todo es por temas profesionales. «Ella tiene sus cosillas», decía Manel Fuentes para quitarle importancia al asunto. Llácer iba un poco más lejos y aseguraba que su compañera estaría «en Hollywood» o con «un arroz con bacalao (como la letra del mítico Sarandonga)».

Lo cierto es que, como ya explicó ella misma hace unos días en su visita a El Hormiguero, las grabaciones del programa de imitadores las está compaginando con la obra de teatro Poncia, con la que está girando por toda España, y con la promoción de Mallorca Confidencial, su última película. Por lo que todo apunta a que su agenda se ha encontrado con varios compromisos a la vez y ha tenido que faltar al programa de Antena 3 para atender a otros compromisos.

En su lugar llegaba Pastora Soler, una de las mejores voces de nuestro país y todo un mito en Europa gracias a Quédate conmigo, que años después sigue siendo una de las mejores canciones que han participado en Eurovisión. La malagueña es fan del programa y ha acudido en varias ocasiones, tanto como imitadora invitada o como ayudante, pero todavía no se ha cerrado su participación, aunque todo apunta a que estará al caer.

¿Quién ha ganado la octava gala de ‘Tu cara me suena’?

La triunfadora de la noche ha sido Paula Koops, una estrella emergente del pop español, que durante semanas ha estado por detrás de María Parrado, J Kbello o Cristina Castaño, aunque esta semana lo tenía todo para triunfar con la imitación de la cantante Raye y su éxito Where is my husband? La madrileña lo ha dado todo y por eso se ha llevado tres doces y un 11 del jurado.

Ante estas buenas notas se emocionaba, llegando a confesar que se había llegado a sentir «mediocre» con el gran nivel que hay. «Este 12 es porque tú te lo has ganado y lo has peleado», le decía Chenoa con mucho cariño, algo a lo que se sumaba Manel Fuentes y el resto del jurado.

Los 12 puntos del público fueron para ella, lo que la ha convertido en la ganadora de la gala con 24 puntos, superando por dos a María Parrado y por cuatro a J Kbello.

La emocionante dedicatoria de Paula Koops tras ganar la gala

Con lágrimas en los ojos llegaba la artista a recoger los 3.000 euros de premio, que podía donar a una buena causa. «Estoy aprendiendo muchísimo», así agradecía a todo el programa la experiencia que está viviendo. Aunque le encantaría poder montar un refugio de animales, lo cierto es que el dinero conseguido en esta gala lo donará para algo que le afecta de primera mano.

«Desde muy pequeña he tenido que lidiar con el suicidio», confesaba con la voz rota. Según su relato, su familia ha sido golpeada por las enfermedades mentales durante tiempo, por eso ha querido resaltar la prevención y el cuidado.

Aunque sin dar detalles, Paula ha contado a los espectadores de Tu cara me suena que ella y su familia han perdido a un familiar por culpa de una depresión que terminó, por desgracia, en un suicidio. Por eso ha donado los 3.000 euros a la Fundación Española para la Prevención del Suicidio.

Así queda la clasificación de ‘Tu cara me suena’

El liderato sigue siendo cosa de María Parrado y J Kbello, aunque Cristina Castaño cada vez está más cerca y ya sólo le separan seis y siete puntos de ellos. Martín Savi continúa en cuarta posición tras la victoria de la semana pasada y Paula Koops asciende al quinto puesto.

Sole Giménez se queda con 123 puntos tras varias semanas con puntuaciones bajas. La tabla la cierran Aníbal Gómez con 99 puntos, Jesulín de Ubrique con 97 y Leonor Lavado con 81.