Los titulares que ha dejado Lolita Flores en su entrevista en ‘El Hormiguero’

Tras la visita de Mónica Naranjo, el pasado martes 26 de mayo, los espectadores de Antena 3 pudieron disfrutar de la segunda entrega de la semana de El Hormiguero. De esta manera, fueron testigos de cómo Lolita Flores acudió al plató del programa presentado por Pablo Motos para hablar de Mallorca Confidencial, su nueva película que verá la luz el próximo viernes 29 de mayo. Debemos tener en cuenta que este filme supone el regreso al cine de la hija de La Faraona como protagonista, en una historia ambientada en Mallorca en 2007. Así pues, da vida a una poderosa matriarca de un poblado que se ha convertido en epicentro del narcotráfico en esta isla. Es el momento más que perfecto para hacer un repaso a los titulares que Lolita Flores dejó durante su paso por El Hormiguero, donde dio detalles de su nuevo proyecto y de otros tantos, pero también compartió anécdotas de su vida personal.

«Lo he sufrido en mis propias carnes»

En la entrevista, Pablo Motos recordó a los espectadores que Lolita Flores vuelve a ser protagonista tras Rencor, por el que le dieron el Premio Goya a mejor actriz revelación. Un proyecto del que han pasado ya 25 años. «¿Crees esa superstición de que ese Goya está gafado?», quiso saber el presentador de El Hormiguero, a lo que su invitada respondió con contundencia: «Sí, lo he sufrido en mis propias carnes, no es una leyenda».

Sobre su personaje en ‘Mallorca Confidencial’: «Todo lo que hace es por su familia»

Durante su paso por El Hormiguero, Lolita Flores quiso describir a La Chusa, el personaje que interpreta en este filme: «Es una mujer de un poblado que vende muerte. La sociedad no le ha dado tampoco otra opción, mujer viuda, gitana, con hijos y sin recursos. En mi raza habrá mucha gente que comercia con drogas porque quiere, pero hay mucha otra que no tiene más remedio». Acto seguido, fue mucho más allá: «La Chusa todo lo que hace es por su familia, por su gente; los ve además en una situación muy complicada porque le quieren quitar su poblado, su tierra, para hacer casas».

Fue entonces cuando Pablo Motos quiso saber si Lolita, en algún momento, había ejercido de matriarca con su familia. Ella no tardó en responder: «No, estaba mi padre para eso». Lejos de que todo quede ahí, la invitada del martes de El Hormiguero quiso ir mucho más allá: «Yo he ejercido de madre de mis hijos y ejerzo de abuela de mis nietos, eso sí».

Todo ello mientras el presentador recordó que la actriz dio gracias al director de la película por subirle la autoestima, por lo que formuló la siguiente pregunta: «¿Te han bajado mucho la autoestima en tu vida?». Ella respondió de forma afirmativa: «Como mujer y como artista muchas veces. Si no te llaman durante más de veinte años para hacer un papel protagonista, pues así te sientes».

Su secreto: una cucharada con un diente de ajo crudo y miel con propóleo

Pablo Motos recordó a los seguidores de El Hormiguero que, más allá de esta película, Lolita Flores está inmersa en un monólogo y en Tu cara me suena, por lo que quiso saber cuál era el secreto de su energía. «Llevo cuarenta años tomándome nada más despertarme una cucharada con un diente de ajo crudo y miel con propóleo», explicó la madre de Elena Furiase. Y añadió: «Luego ya me tomo mi café con leche de avena y mi tostada de jamón. No huelo a ajo y, además, como duermo sola, me da igual».

«Me encanta Jacob Elordi, aunque podría ser mi nieto»

«¿Qué tiene que tener un hombre para enamorarte?», quiso saber Pablo Motos. Ella fue completamente sincera: «No tiene que tener ninguna cualidad concreta, diría que saber mirarme. Luego, soy muy maniática con las manos de los hombres y con que no le huela el aliento». El presentador de El Hormiguero fue más allá: «Creo que has dejado un poco de lado a tu amor platónico, Kevin Costner». Entre risas, Lolita Flores respondió: «No, lo que pasa es que está mayor. Ahora me encanta Jacob Elordi, aunque podría ser mi nieto».

Respecto a si le gustaría tener pareja, la invitada de El Hormiguero respondió afirmativamente, aunque dejó claro que no le fascinaba la idea de convivir con alguien: «Soy pájaro de noche, me gusta ver series, películas, jugar a cosas con el móvil, me duermo a las dos y pico todas las noches con la tele puesta. Fumo en la cama y me gusta dormir con la ventana abierta siempre… Tengo mis cosillas especiales».