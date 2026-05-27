Henar Álvarez utiliza TVE para cargar contra Ana Rosa y Pablo Motos y ensalzar a Àngels Barceló: «Date un puntito en la boca»

Henar Álvarez ha utilizado su programa en la televisión pública (Al cielo con ella) para criticar a Ana Rosa Quintana y Pablo Motos, presentadores incómodos para Pedro Sánchez y, por ende, para TVE. Álvarez ha caído en una contradicción: se ha referido a los rostros de El Hormiguero (Antena 3) y de El programa de AR (Telecinco) para cuestionar que denuncien la «censura», al mismo tiempo que ha dado a entender que deberían callarse.

La presentadora de Al cielo con ella ha pronunciado un monólogo destinado también a ensalzar la figura de otros rostros, en este caso vinculados a la izquierda, como Àngels Barceló o Héctor de Miguel. «Ya no se puede decir nada. ¿Os habéis dado cuenta? Lo que pasa es que las personas que se suelen quejar de esto no son precisamente las víctimas de esa censura», ha arrancado. A continuación, ha hecho alusión a Stephen Colbert, el cómico crítico con Donald Trump cuyo programa ha sido cancelado por la CBS, y ha usado su caso para deslizar la idea de que en España no ocurren esas cosas, obviando que pasan otras muchas.

«En esta semana hemos visto cómo una de las voces más críticas de nuestro periodismo ha dicho que ya no iba a continuar al frente de su programa. Y podría ser porque tendría que llevar una línea editorial que no es la que ella quería», ha pronunciado Henar Álvarez, en referencia a Àngels Barceló, afín a Sánchez y que, en realidad, se negó a incluir a tertulianos del PP en su espacio de la SER en beneficio de la pluralidad.

La cómica ha continuado con sus críticas disfrazadas de humor: «Hay veces que hay gente quejándose de historias con la libertad de expresión que digo ‘date un puntito en la boca, hija mía, porque suenas como si Ana Rosa se quejara de que los alquileres están muy altos. No tiene sentido».

«A Facu Díaz le llaman por su nombre en los juzgados. Héctor de Miguel también se tuvo que sentar en un banquillo para dar explicaciones sobre chistes políticos», ha dicho Henar Álvarez. Facu Díaz fue imputado por la Audiencia Nacional por un delito contra el honor de las víctimas de ETA, mientras que Héctor de Miguel se mofó en la SER de la tragedia de Adamuz.

Asimismo, ha recordado que «hubo una concejala del PP, Noelia Díaz, que se subió a un escenario para cortar un monólogo feminista porque decía que había gente que se estaba sintiendo incómoda con lo que estaba diciendo». La obra feminista en cuestión espantó al público, que se quejó de que «tratara a las mujeres como imbéciles», entre otras cosas. «Es que mirad cómo pasa la vida que estoy de acuerdo con Pablo Motos. No se puede decir nada, no se puede decir nada», ha apostillado Henar Álvarez.

Finalmente, la última personalidad a la que se ha referido ha sido Lalachus, por la polémica de la estampa del Sagrado Corazón en las Campanadas de 2024, cuando se burló de los católicos. «Claro que la libertad de expresión se está tocando, pero no tiene nada que ver con esto de la dictadura woke que dicen algunos. Así que… moraleja: tengo una demanda que me sopla en la oreja y me la ha puesto el que más se queja», ha sentenciado.

Henar Álvarez no ha mencionado, en cambio, cómo Pedro Sánchez atacó a Iker Jiménez desde la tribuna del Congreso de los Diputados, ni que Podemos señaló directamente a Ana Rosa Quintana y Pablo Motos en un vídeo electoral.