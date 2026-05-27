Netflix acaba de recuperar el clásico más aclamado de la historia de las series y es el momento de volver a verla

Los fans de la serie El cuento de la criada están de enhorabuena porque desde el pasado 6 de mayo la conocida serie distópica al catálogo de Netflix. Una buena noticia porque las seis temporadas de esta ficción creada por Bruce Miller y protagonizada por la actriz Elisabeth Moss ya se pueden ver en las plataformas Max, Movistar Plus+, Prime Video, Disney+ a la que llegó en abril y ahora en Netflix. Esta primera adaptación de una novela de la escritora Margaret Atwood está ambientada en la República de Gilead, una sociedad totalitaria basada en el control de las mujeres y la natalidad. La protagonista es June Osborne papel interpretado magistralmente por la actriz Elisabeth Moss, que se convierte en Offred, una de las criadas obligadas a portar los hijos de las élites del régimen.

Por lo tanto, en Netflix ya se pueden ver sus seis temporadas y 66 episodios y también la serie Alias Grace que está basada en otro libro de la escritora Margaret Atwood. Además, en la plataforma Disney Plus+ se puede disfrutar desde abril la serie Los testamentos, que es una secuela de El cuento de la criada que publicó Atwood en 2019 y que ahora se ha adaptado en una serie en la que se cuenta lo que ocurre 15 años después del final de esta compleja historia.

El éxito de la serie El cuento de la criada

En 2017 se estrenó en España en la plataforma HBO esta serie basada en la novela homónima de 1985 de Margaret Atwood. Sus seis temporadas se han ido emitiendo hasta el 27 de mayo de 2025, que es la fecha en la que llegó a la plataforma de streaming el último episodio. La ficción El cuento de la criada se ha convertido en una de las series más vistas de la plataforma de streaming y ha obtenido en estos años 12 premios Emmy y dos Globos de Oro.

Esta serie distópica está ambientada en la República de Gilead en un momento crítico en el que la tasa de natalidad del mundo se ha desplomado debido a las infecciones de transmisión sexual y de la contaminación ambiental. Por este motivo el gobierno todopoderoso de la república decide crear nuevas reglas para garantizar el futuro de la humanidad.

En esta jerarquizada sociedad June Osborne, papel interpretado por la actriz Elisabeth Moss, a la que han llamado en este nuevo régimen Defred, está sujeta a estas reglas y al escrutinio constante de las autoridades. Defred es la sirvienta asignada a la familia del comandante Fred Waterford y su esposa Serena Joy. Una mujer que en un momento dado se rebelará contra su destino.

¿De qué trata la serie Los testamentos?

La serie Los testamentos es la esperada secuela de El cuento de la criada y la primera temporada esta serie tiene nueve episodios y los tres primeros se empezaron a emitir en la plataforma de streaming Disney Plus+ el 8 de abril. En esta ocasión la trama se centra en las chicas jóvenes que se han criado en Gilead y que son las hijas de este todopoderoso régimen. Son las hijas de las mujeres a las que condenaron a ser criadas y que han adoctrinado desde pequeñas. Su único objetivo es convertirse en esposas obedientes y madres perfectas.

Las protagonistas son Agnes, la hija de June, que en realidad se llama Hannah Bankole y fue criada como la del comandante, y Daisy, una joven que llega desde Canadá, el lugar que era el refugio tradicional de los exiliados de Gilead, y que no conoce sus verdaderos orígenes y su relación en el pasado con Gilead. La tía Lydia le confía a Agnes, que solo saber coser y piensa que no debe aprender a leer y escribir, el cuidado y la instrucción de Daisy, aunque sus intenciones son como siempre otras que mantienen ocultas.

La primera temporada de la serie Los testamentos creada por Bruce Miller cuenta con 9 interesantes episodios de aproximadamente de sesenta minutos cada uno. Las protagonistas de esta serie son la autoritaria tía Lydia, papel interpretado por la actriz Ann Dowd, la joven Agnes MacKenzie a la que da vida la actriz Chase Infiniti y Daisy cuyo papel es interpretado por Lucy Halliday.

Sobre si habrá una segunda temporada, aunque todavía no se ha emitido el último episodio de la primera, Hulu ya ha confirmado oficialmente que la serie Los testamentos tendrá una nueva entrega. Lo que todavía no se sabe es cuándo se estrenará esta segunda temporada. Lo único que ha confirmado su creador es que habrá varias temporadas de esta serie. Estaremos muy atentos a todas las noticias sobre esta prometedora serie.