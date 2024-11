Basada en hechos reales y sólo tiene 6 episodios: la miniserie de Netflix que tienes que ver

La serie El cuento de la criada se convirtió en todo un éxito de audiencia y crítica. Una original ficción que estaba basada en la novela homónima de la conocida escritora canadiense Margaret Atwood la cual cuenta con millones de lectores en el mundo. Si estás buscando otras novelas de esta escritora que se hayan adaptado a la pequeña pantalla, te recomendamos la miniserie Alias Grace que se puede ver en Netflix y que es una de las joyas que se pueden encontrar en el catálogo de esta plataforma de streaming. Esta serie está basada en la novela Alias Grace de 1996 y que está basada en hechos reales. La creadora de esta miniserie es Sarah Polley, que obtuvo un Oscar por el guion de Ellas hablan. Al principio la idea era adaptar la novela a una película pero al final decidió que fuese una miniserie que dirigió Mary Harron (American psycho).

La serie Alias Grace se estrenó primero en CBC en septiembre de 2017 y luego llegó a Netflix en noviembre del mismo año. Una miniserie de solo 6 episodios que contó en el reparto con actores como Sarah Gadon, Edward Holcroft, Rebecca Liddiard, Zachary Levi, Kerr Logan, David Cronenberg, Paul Gross, y Anna Paquin, entre otros. Aunque también en esta ficción hizo un cameo la propia escritora Margaret Atwood, la serie pasó un poco desapercibida porque ese mismo año se había estrenado en mayo El cuento de la criada que se convirtió en éxito de audiencia a nivel mundial.

La serie está basada en la historia real del asesinato en 1843 de Thomas Kinnear y su gobernanta Nancy Montgomery por Grace Marks, una de las criadas de la casa. Esta mujer fue condenada a cadena perpetua y que estuvo encerrada durante 30 años en un centro para enfermos mentales, hasta que al final fue absuelta. Una interesante historia que primero inspiró la novela de Margaret Atwood y luego esta serie de Netflix que fue nominada a los premios Gotham en la categoría mejor serie relevación, que acabaría ganando Killing Eve.

¿De qué trata la serie Alias Grace?

Como hemos comentado la serie Alias Grace está basada en hechos reales y nos traslada a la Canadá de 1843 para contar la historia de una mujer a la que se condenó por el brutal asesinato del señor Thomas Kinnear en cuya granja llevaba trabajando dos años y su ama de llaves, Nancy Montgomery. La joven fue señalada como la culpable de los dos crímenes junto a otro empleado, el peón James McDermott.

En la serie se puede ver como en todo momento la criada juró que no recordaba los hechos y se declaró inocente, pero fue condenada a cadena perpetua por ese crimen. Esta situación propició un gran debate en la sociedad de la época porque para algunos no estaba claro que fuese culpable y pensaban que solo fue una cómplice involuntaria del crimen. Un grupo de personas que creen en su inocencia manda al centro de salud mental al joven doctor Jordan para que la examine y emita un informe para pedir su absolución. El problema es que no recuerda nada de lo que ocurrió ese día porque tiene amnesia.

Lo mejor de la serie es que mantiene la tensión del primer episodio y que se traslada al espectador la duda sobre culpabilidad o no de la criada. Además, destaca la interpretación de la actriz Sarah Gadon que borda el papel de esa joven que en algunos momentos parece culpable y otros no. Alias Grace es una serie perfecta para los que están buscando una ficción con una buena trama y que se sabe mantener el ritmo en todo momento.

El reparto de esta ambiciosa serie

La actriz que protagoniza esta serie es la actriz Sarah Gadon, que interpreta magistralmente el papel de Grace Marks. A esta actriz la hemos visto en ficciones como Enemy, A Dangerous Method y Cosmopolis. También en esta producción tienen bastante peso los actores Edward Holcroft (Kingsman: Un servicio secreto) que interpreta el papel del psiquiatra Simon Jordan y Zachary Levi (¡Shazam!) que da vida a Jeremiah, el vendedor ambulante.

También en el reparto están los actores Rebecca Liddiard como Mary Whitney, la amiga de Grace, Kerr Logan como James McDermott, empleado de Kinnear, David Cronenberg como Reverend Verrenger, un miembro del comité que quiere que Grace sea absuelta, Anna Paquin como Nancy Montgomery, empleada de Kinnear y Paul Gross como Thomas Kinnear, un hombre rico que contrata a Grace, entre otros.

Además de esta serie y El cuento de la criada que se puede ver en Max, en la plataforma de streaming Netflix se pueden ver otras adaptaciones de novelas a ficciones como Persuasión, El autor, El silencio del pantano, Mujercitas, Las horas, El nombre de la rosa, El guardián invisible o A través de mi ventana, entre otras muchas.