Adiós a pasar calor durmiendo: el truco totalmente gratis que te va a salvar la vida este verano

Casi toda España está en alerta por una ola de calor que va camino de ser una de las más largas de la historia desde que hay registros. Se espera que hasta el próximo miércoles más de la mitad del territorio esté con temperaturas que rondan los 40 grados y desde las autoridades ya se han puesto manos a la obra para intentar preservar la salud de los ciudadanos. Consulta en este artículo los mejores trucos para dormir y poder conciliar el sueño durante esta ola de calor que asola a España.

España atraviesa uno de los peores momentos del año en lo que a las altas temperaturas se refiere. 16 comunidades autónomas están en alerta por una ola de calor que ha puesto en alerta a casi todo el país y que está dejando registros históricos. Se espera que acabe el próximo miércoles 13 de agosto, siendo la quinta ola de calor más larga desde que hay registros. Y todo ello teniendo en cuenta que las temperaturas bajan a partir del próximo jueves 14.

Para este viernes 8 de agosto, según ha confirmado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), gran parte del país estará en alerta por las altas temperaturas que se acercarán a los 40 grados en Extremadura, el sur de Castilla-La Mancha, Madrid o la parte norte de Andalucía. Como viene sucediendo durante toda la semana, sólo en San Sebastián, Santander y Gijón se librarán del calor extremo en la mañana, tarde y noche.

Trucos para dormir en la ola de calor

Dormir y conciliar el sueño durante una ola de calor también se convierte en una quimera, y por ello es bueno saber algunos trucos para dormir con exceso de calor. Asegurar que el dormitorio se encuentre en un entorno fresco es lo más importante y por ello es recomendable bajar las persianas durante todo el día para que el sol no pueda calentar la habitación. Una vez llegada la hora de dormir, uno de los trucos para dormir sin calor es poder abrir una ventana.

Pero eso no es suficiente en las noches tórridas que ahora se dan en casi todos los puntos de España. Para poder dormir en esta ola de calor, hay que saber un truco más y, desde Estados Unidos, se ha hecho viral una práctica que consiste en introducir arroz e introducirlo en el congelador durante el día para después llevártelo a la cama. Como en antaño sucedía con las bolsas de agua caliente, esto te dará algo de frescor y ayudará a conciliar el sueño.

Incluso algunas personas han querido ir más allá y han introducido una mayor cantidad de arroz en el congelador y después lo han introducido en la funda de la almohada. Hay que tener en cuenta que el arroz actúa como acumulador de frío y no produce humedad. Este puede ser un buen remedio en el caso de que no tengas aire acondicionado y el ventilador no sea suficiente para poder dormir con esta ola de calor.

Otros trucos para poder dormir durante una ola de calor son los siguientes:

Beber más agua durante el día y llevar una buena alimentación.

Tomar una ducha fría antes de ir a dormir.

Utilizar una compresa húmeda para refrescarte.

Apagar la luz y los aparatos eléctricos que desprenden calor.

Dormir con hielo en algunas extremidades.

Congelar las sábanas: introducirlas en una bolsa de plástico y sacarlas a la hora de ir a dormir.

Pulverizar agua sobre las sábanas.

Utilizar colchones transpirables.

Estos son los principales trucos para poder dormir durante estas noches de verano en las que España está siendo golpeada por la ola de calor, que podría ser la quinta más larga de la historia.