Mario Picazo confirma la peor noticia de la ola de calor y avisa: «Podría llegar…»

La peor noticia de la ola de calor la ha dado Mario Picazo, podría llegar un destacado cambio en esta primera semana de agosto. Sin duda alguna, tenemos por delante una serie de novedades que pueden acabar siendo las que marquen unas jornadas en las que todo puede acabar siendo posible. Con algunas noticias que ponen en riesgo los planes que quizás no esperaríamos que estuvieran marcados por este tiempo. Estaremos muy pendientes de una situación que hasta la fecha no hubiéramos tenido en consideración.

Son tiempos de apostar claramente por una previsión del tiempo que puede ver cómo debemos cambiar por completo los planes que tenemos por delante. Sin duda alguna, habrá llegado ese momento en el que tendremos que empezar a pensar en una situación del todo inesperada. Con algunas novedades que pueden acabar siendo las que nos afectarán de lleno y que pueden acabar siendo las que nos harán quizás modificar nuestros planes. Es hora de conocer en primera persona qué es lo que va a pasar en estos próximos días con una serie de fenómenos que acabarán marcando estas próximas jornadas que tenemos por delante.

La peor noticia de la ola de calor ya está aquí

Estamos acostumbrados a un verano en el que el calor acaba siendo protagonista, pero debemos empezar a prepararnos para dar un giro radical a todo lo que tenemos por delante. Con una serie de novedades destacadas que pueden acabar siendo las que nos afectarán de lleno, todo es posible.

Empezando por este mes de agosto en el que tocará ver qué es lo que nos está esperando en este momento. Estaremos pendientes de un giro radical que hasta estos días no nos hubiéramos imaginado. Es momento de apostar claramente por algunos elementos que pueden acabar siendo los que nos acompañarán en estos días de calor intenso.

Expertos como Mario Picazo arrojan algo de luz a una situación poco común que quizás debemos empezar a ver llegar a toda velocidad. Lo que nos está esperando en estos días que hasta la fecha pensábamos que ya sería la recta final de este verano es todo lo contrario.

Encaramos este inicio de mes con unos termómetros que se dispararán por momentos y parece que no vamos a tener ningún respiro. Las peores noticias posibles sobre la ola de calor llegan de la mano de Mario Picazo.

Confirma Mario Picazo lo que nadie esperaría

Lo que nadie hubiera esperado lo confirma un Mario Picazo que parece que sabe muy bien qué es lo que está a punto de pasar. Tendremos que empezar a ver llegar un cambio de tendencia que acabará convirtiéndose en la antesala de algo más, de un giro radical que nos afectará de lleno durante este periodo.

Mario Picazo nos explica en su canal de El Tiempo con pelos y señales lo que nos está esperando: «Este fin de semana ya hemos notado un importante subidón de las temperaturas, aunque aún no han tocado techo. La primera ola de calor de este agosto 2025 ha arrancado ya -desde este domingo- y durará oficialmente hasta el próximo jueves 7. Sin embargo, los modelos de predicción auguran que estas altas temperaturas, aunque no sean oficialmente de ola de calor, podrían durar toda la primera quincena del mes de agosto. La dorsal anticiclónica con aporte de aire cálido del norte de África y las largas horas de insolación que esperamos se juntan para subir el termostato. A diferencia de la segunda quincena del mes de julio está podría ser la más calurosa del verano, aún inmersos como estamos en la canícula. En el apartado de precipitaciones la situación esta semana llega más tranquila, aunque el paso de un frente por el norte y la presencia de algo de aire frío llegando por el suroeste podría activar la atmósfera de forma puntual».

Siguiendo con la misma previsión del tiempo: «Primera quincena de agosto, plena canícula y normal que las temperaturas sean altas, aunque examinando las temperaturas promedio por estas fechas estamos varios grados por encima de los valores para esta fecha no solo de día, también de noche. Los próximos días pueden ser críticos debido al ambiente bochornoso que vamos a experimentar en muchas zonas donde de día el mercurio puede rondar los 40 grados y de noche no bajar de los 20 o en algunos casos 25. Los próximos días pueden ser críticos debido al ambiente bochornoso que vamos a tener. No estamos hablando solamente de los valles del Guadalquivir, Guadiana o Tajo sino de zonas del noroeste como el sur de Galicia o el oeste de Castilla y León donde el calor de día va a ser unos 8 a 9 grados más fuerte de lo que están acostumbrados a respirar en esas zonas. El calor se extenderá día tras día, y aunque seguramente a mediados de semana ya no estemos oficialmente en una ola de calor, el calor intenso seguirá en muchas zonas y hasta podría intensificarse otra vez a la largo de la semana. Los modelos apuntan a que, aunque oficialmente no sea ola de calor, podríamos tener temperaturas muy altas hasta mediados de mes. Incluso en el extremo norte de la península vamos a ver máximas de más de 30 grados que sumado al factor humedad puede hacer que el bochorno y la sensación de calor sea muy fuerte».