Mínimas bajo cero y más frío que nunca: la nieve está a punto de llegar a España y estas zonas tienen que prepararse

El tiempo continuará esta semana condicionado por la entrada de masas de aire frío poco habituales para estas fechas, una situación que prolongará la inestabilidad meteorológica en amplias zonas del país. Este contexto ha llevado a la AEMET a mantener activos distintos avisos por lluvias, nieve y temperaturas bajas en varias comunidades. El descenso térmico se dejará notar especialmente durante el día, con máximas contenidas y un ambiente plenamente invernal en el interior y el norte peninsular.

Este lunes comienza con cielos muy nubosos o cubiertos en gran parte de la Península, una consecuencia directa de la persistencia de aire frío en niveles medios y altos de la atmósfera. Las precipitaciones seguirán presentes, aunque con registros más moderados que en jornadas anteriores. Las lluvias se concentrarán principalmente en la vertiente atlántica, el oeste peninsular y el Cantábrico, donde no se descarta que puedan ser localmente intensas, sobre todo en áreas cercanas a la costa.

Lluvias en Baleares y Cataluña

De forma paralela, un frente activo en el Mediterráneo provocará nuevos episodios de lluvia en Baleares y en el litoral norte de Cataluña, con especial atención al Ampurdán y al norte de la provincia de Barcelona, donde las precipitaciones podrían ser persistentes por momentos. En Canarias, el panorama será algo más tranquilo, aunque no se descartan intervalos nubosos y lluvias débiles en el norte de las islas de mayor relieve, con precipitaciones aisladas en otros puntos del archipiélago.

Uno de los factores más destacados de este episodio será la vuelta de la nieve a cotas relativamente bajas para la época en el norte peninsular. La AEMET mantiene avisos activos por nevadas en Asturias, Cantabria y amplias zonas de Castilla y León, además de puntos de Cataluña, especialmente en el Pirineo y áreas próximas. También se sigue de cerca la evolución del tiempo en provincias del interior como Burgos, León, Segovia, Soria o Teruel, donde no se descarta que los copos aparezcan de forma puntual.

Alta probabilidad de nieve en estas zonas

La cota de nieve se situará en un primer momento entre los 800 y 1.000 metros, aunque con una tendencia a elevarse ligeramente conforme avance la jornada, especialmente en el oeste peninsular. Sin embargo, en el Pirineo central y oriental podría mantenerse sin cambios o incluso descender de forma puntual, lo que aumenta el riesgo de nevadas en valles y núcleos habitados. En la meseta Norte y en zonas del nordeste no se descartan episodios de nieve débil o aguanieve, sobre todo en momentos de precipitación más intensa.

El comportamiento de las temperaturas será desigual según la región. Las máximas tenderán a subir ligeramente en el oeste, mientras que bajarán en el este peninsular, Baleares y Melilla. Las mínimas continuarán descendiendo en amplias áreas del interior, con heladas nocturnas generalizadas que podrán ser moderadas en la meseta Norte y más intensas en zonas de montaña del Pirineo. En algunos puntos de Teruel los termómetros podrían acercarse a los -5 grados, mientras que en provincias como Huesca, León, Guadalajara o Cuenca se esperan valores en torno a los -2 grados.

De cara a los próximos días, la AEMET confirma que las masas de aire frío que afectarán a España seguirán siendo más frías de lo habitual si se comparan con la media climática del periodo 1991-2020. Aunque las heladas nocturnas son propias de estas fechas, el descenso térmico se dejará notar sobre todo durante el día, con una sensación de frío persistente en buena parte del país.