La preocupación de David Bustamante por la mayoría de edad de su hija Daniella

La llegada de la mayoría de edad de los hijos suele ser un momento cargado de emociones para cualquier familia, pero cuando se trata de una familia conocida, la situación adquiere una dimensión especial. Eso es precisamente lo que está ocurriendo con David Bustamante y Paula Echevarría, que dentro de pocos meses verán cómo su hija, Daniella Bustamante, alcanza los 18 años.

La joven nació el 18 de agosto de 2008, dos años después del matrimonio entre el cantante cántabro y la actriz asturiana, y desde entonces ha crecido en un entorno mediático inevitable debido a la notoriedad de sus padres. A pesar de ello, ambos han intentado siempre manejar su exposición pública con prudencia, manteniendo un equilibrio entre la naturalidad y la protección de su privacidad.

Ahora, a pocos meses de que Daniella alcance la mayoría de edad, la cuestión vuelve a situarse en el centro de la noticia. El propio David Bustamante ha abordado este asunto durante un acto celebrado en Madrid, donde compartió su visión sobre cómo le gustaría que se gestionara esta nueva etapa en la vida de su hija.

Un momento importante para Bustamante

El cantante ha hablado sobre esta cuestión el pasado 7 de marzo durante su asistencia a un evento de artes marciales mixtas celebrado en el Madrid Arena. Bustamante acudió acompañado de su novia, Yana Olina, y de varios amigos, y durante su paso por la alfombra roja mantuvo un breve encuentro con unos periodistas de la agencia Europa Press.

En ese contexto, el artista fue preguntado por la mayoría de edad de su hija, una fecha que marcará un punto de inflexión tanto en el ámbito personal como en el mediático. Sus palabras reflejaron una mezcla de orgullo y cautela, sentimientos habituales en los padres que ven cómo sus hijos alcanzan la vida adulta.

Bustamante reconoce que este cambio genera cierta inquietud, aunque también lo considera parte natural del crecimiento de cualquier joven. En su intervención, ha explicado que el paso del tiempo obliga a asumir nuevas etapas, pero al mismo tiempo pidió comprensión hacia la situación de Daniella, recordando que, pese a la atención mediática que despierta su familia, se trata de una joven que merece desarrollar su vida con tranquilidad.

David Bustamante ha sido muy claro

Durante su última aparición pública, David Bustamante quiso transmitir un mensaje claro sobre cómo le gustaría que se abordara mediáticamente esta nueva etapa. El artista señaló que comprende el interés que puede despertar Daniella debido a la popularidad de sus padres, pero al mismo tiempo subrayó que considera fundamental que se le permita vivir su juventud con normalidad.

El cantante explicó que la evolución social también implica reconocer que una persona de 18 años necesita espacio para desarrollarse de forma autónoma. Por ese motivo, pidió que se respeten los tiempos y la distancia necesaria para que su hija pueda construir su propia vida sin una presión excesiva por parte del foco mediático.

Sus palabras reflejaron una preocupación comprensible desde la perspectiva de un padre que ha vivido durante décadas bajo la atención pública. A lo largo de su carrera, Bustamante ha sido consciente de cómo la fama puede afectar a la esfera privada, y ahora desea evitar que su hija se vea sometida a una exposición que no haya elegido plenamente.

Paula Echevarría apoya a su ex marido

La postura de David Bustamante coincide en gran medida con la que ha expresado en otras ocasiones Paula Echevarría. La actriz también ha sido preguntada recientemente por los medios acerca de la próxima mayoría de edad de su hija, y sus palabras reflejan una filosofía similar respecto a la forma en que han gestionado su exposición.

Echevarría ha explicado que Daniella nunca ha sido una niña completamente escondida de la vida pública, pero tampoco ha estado sometida a una sobreexposición constante. Desde pequeña ha aparecido ocasionalmente en las redes sociales de sus padres, siempre de manera puntual y dentro de un contexto familiar.

La actriz ha defendido en diversas ocasiones que esa estrategia buscaba precisamente evitar el misterio excesivo alrededor de la figura de su hija. Según ha señalado, prefería mostrar de forma natural algunos momentos de su vida antes que provocar una curiosidad desmedida que pudiera multiplicarse cuando alcanzara la mayoría de edad.

De cara al día en que Daniella cumpla 18 años, Paula Echevarría ha expresado el deseo de que se trate de una fecha muy especial en el ámbito familiar, pero que al mismo tiempo no genere una repercusión mediática desproporcionada. En su opinión, ese momento debería vivirse con la mayor normalidad posible.

En definitiva, tanto David Bustamante como Paula Echevarría parecen compartir una misma prioridad: permitir que su hija alcance la mayoría de edad con libertad para decidir su propio camino. A pocos meses de que llegue esa fecha, ambos confían en que Daniella pueda iniciar su etapa adulta con la misma normalidad que cualquier joven de su edad, aunque su apellido continúe despertando inevitablemente el interés del público.