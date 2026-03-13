Howard ‘luce’ la Copa del Baskonia: «No es algo de lo que muchos jugadores puedan presumir»

Markus Howard ha ‘lucido’ la Copa del Rey de baloncesto, un histórico éxito del Baskonia conseguido hace unas semanas en la final del Roig Arena en la que se impusieron a todo un Real Madrid. El base estadounidense, que ya lleva cuatro temporadas contando la actual en el Buesa Arena, es uno de los veteranos de la plantilla dirigida por el revolucionario Paolo Galbiati y no ha dudado en mostrarse muy orgulloso por el reciente éxito.

«Es un gran logro para nuestro club y para nuestra ciudad, sobre todo al máximo nivel. Ganar la Copa del Rey no es algo que muchos jugadores puedan presumir. Estoy muy contento de haber formado parte de ello», aseguró Howard, que fue decisivo en la final tras la expulsión de Luwawu-Cabarrot, aportando en la faceta anotadora en el último cuarto.

«Me encantaría ser recordado como alguien con quien la afición pudiera conectar, alguien que lo dio todo para promover el triunfo y alguien que intentó dar lo mejor de sí por el club. Creo que en estos cuatro años lo he demostrado con creces. Aún queda mucho por hacer, pero no sabemos qué nos depara el futuro. Estoy orgulloso de lo que he hecho en Vitoria», añadió.

Además, el americano se mostró muy ambicioso en una entrevista con Basketball Sphere: «Ganar la Euroliga es un logro que a todo jugador le gustaría alcanzar. Mientras esté en España, también me encantaría ganar la Liga Endesa. Sería genial. Ganar la Copa del Rey me emocionó mucho y me alegra haberlo podido tachar de mi lista, pero creo que aún me quedan muchas cosas por lograr. Ganar títulos es otro éxito que me gustaría alcanzar».

Howard, la Copa y Jokic…

Howard también recordó su paso por los Denver Nuggets de Nikola Jokic: «Creo que es el mejor jugador de baloncesto. Durante mi tiempo allí lo vi de primera mano, lo cual fue increíble. Es muy trabajador y meticuloso en sus entrenamientos, cuidando hasta el último detalle. Trabajaba, trabajaba y trabajaba a diario… Vi con qué intensidad lo hacía. Su intuición para el baloncesto es probablemente la más alta que he visto nunca».