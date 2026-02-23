Diakité, el campeón de la NBA que destrozó a Barça y Real Madrid con sus tapones: «Ahora a por la Liga»

«Cariño, ¿tengo dos minutos?», pregunta Mamadi Diakité (Guinea, 1997) a su mujer (con la que nos cuenta que consulta todo), que sostiene a su hija en brazos después de que su marido, el único pívot del Baskonia disponible para toda la Copa del Rey, grabase a fuego su nombre en las páginas de la historia del club vitoriano y del baloncesto español.

El jugador acababa de completar la misión imposible de remar en solitario hacia el título desde la posición más compleja sin el lesionado Khalifa Diop, titular indiscutible en el equipo de Paolo Galbiati, y ya algo más en frío durante la celebración baskonista atiende a este periódico a pie de cancha en el Roig Arena.

Diakité, que por momentos dio la sensación de ser capaz de todo en esta Copa, acababa descargarse en fila india en menos de tres días a pívots de absoluto renombre en el basket mundial: Gio Shermadini (Tenerife en cuartos), Willy Hernangómez (Barcelona en semifinales) y Usman Garuba y Edy Tavares (Real Madrid en la final).

Nadie, o muy pocos, daban opciones a un Baskonia marcado por las bajas, espcecialmente la de Diop, pero el guineano decidió ponerse la capa de superhéroe y firmar varias de las acciones más destacadas del torneo en Valencia. Ahora, Mamadi asegura a OKDIARIO que van «a por la Liga Endesa», cuestionado por el siguiente objetivo para su equipo.

Los dos Diakitazos de la Copa del Baskonia

Sus 2,07 metros y su potencia en las ‘patas’ le llevaron a dar un salto espectacular que culminó con un tapón a dos manos al estilo volleybol para negarle a Toko Shengelia el mate que le habría dado al Barcelona el pase a la final a siete segundos de terminar la semifinal. No sería la única.

NO ES UN TAPÓN. ES UN PALMEO DE VOLEIBOL 🔐🔐🔐 MAMADI DIAKITÉ y una BARBARIDAD que mete a @Baskonia en una final de Copa… 17 AÑOS DESPUÉS 🔵🔴#CopaACBxDAZN 🏀 pic.twitter.com/LXFpzUwjsL — DAZN España (@DAZN_ES) February 21, 2026

Si a la final llegaba siendo el más regular de los baskonistas junto a Omoruyi y el increíble MVP Trent Forrest (15 y 15 de valoración ante Barça y Tenerife, cuatro triples y cinco tapones entre los dos partidos) en la final irrumpió para sacar a Tavares y Garuba de la pintura, y del partido, forzar la expulsión del segundo y desesperar a Sergio Scariolo.

«Dentro de su 29% en tiro, seis triples han sido de sus hombres grandes. Nos han obligado a salir demasiado. Los triples de Diakité tenían cabida en la lógica, los de Omoruyi menos», dijo más tarde el italiano en rueda de prensa.

Diakité, recién llegado como quien dice al Baskonia, pero experto en grandes citas, pues en 2021 ganó el anillo de la NBA en los Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo (MVP aquella temporada) y participó en 21 partidos (14 de Liga regular y siete de play off) mostró estar preparadísimo para el desafío y respondió al mismo con un 3/5 en triples (siete en total del pívot en la Copa) y ¡cinco tapones!

El último a un Mario Hezonja que venía para el 91-94 con más de medio minuto por delante. Diakité se lo negó y el Real Madrid no volvió a anotar. Sus vivencias en los últimos días ya daban para un libro de superación y este periódico quiso charlar unos minutos con él. «La pena es que en la Euroliga nos hemos enchufado ya muy tarde», lamenta.

No es LeBron James… ES MAMADI DIAKITÉ 🔐🔐🔐 UN TAPONAZO QUE LEVANTA A VITORIA ENTERA Y QUE VALE POR UNA #CopaACB 🔵🔴#CopaACBxDAZN 🏀 pic.twitter.com/hvw7UYmSVM — DAZN España (@DAZN_ES) February 22, 2026

El balance del Baskonia es de 9-19 y aunque viene de perder los últimos tres partidos lo cierto es que la misma garra que mostró ante el Real Madrid para no desconectarse pese a desventajas hasta de 11 puntos la aplica en la competición continental.

Los de Galbiati son antepenúltimos y con sólo 10 encuentros por delante sólo un milagro les salvaría de la quema, pero las bases de cara al próximo año con el proyecto que tiene como líder al revolucionario técnico italiano es, como poco, para que se ilusionen en el Buesa Arena.

Diakité y el Real Madrid: «Nunca se sabe»

Ya fuera de micrófono, al concluir esa breve charla con Diakité, que recordaba cómo había vivido algunas de estas jugadas que contamos, sonríe cuando se le pregunta si la de este domingo era una noche como para que el Real Madrid se hubiera fijado en el como futurible.

«¿El Madrid? Guau, nunca se sabe», responde envuelto en la emoción mientras pasa a atender a otro dúo de periodistas. Era el único baskonista que quedaba sobre el parqué del Roig Arena y el que se ha ganado el cariño de todo el basket español.