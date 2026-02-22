El show de Galbiati en sala de prensa: pide el wifi a OKDIARIO para una videollamada con un ex jugador

Paolo Galbiati protagonizó un show único del que fueron testigos varios medios de comunicación, entre ellos OKDIARIO, en la sala de prensa del Roig Arena. Sumergido en el éxtasis tras ganar con el Baskonia la Copa del Rey tumbando al Real Madrid en la final de Valencia, el revolucionario técnico italiano dejó un momentazo inolvidable.

Galbiati se sentó en los sillones reservados para la prensa como uno más y pidió la contreseña del wifi a este periódico porque quería llamar a Quinn Ellis, su ex jugador en el Trento que acababa de ganar la Coppa de Italia con el Olimpia Milán también este domingo justo a la hora que comenzaba el Real Madrid-Baskonia.

Tal fue el momento de alegría descontrolada que los responsables de comunicación tuvieron que pedirle que regresara al vestuario y el italiano se iba sin comparecer ante los medios. Volvió pasados unos minutos, acompañando al MVP de la Copa, Trent Forrest, y el jefe de prensa de la ACB incluso bromeó al preguntarle si quería formular alguna cuestión a su jugador, ya que de nuevo se sentaba con los periodistas.

Fue una parte de una fiesta para la historia de un Baskonia que ganó su primera Copa desde 2009. Después de la comparecencia del MVP, Galbiati tomó la palabra: «Estoy muy feliz, honestamente muy feliz por mis jugadores y por mi staff. No están aquí, están celebrando en el vestuario, pero el trabajo ha sido enorme».

Galbiati y el parcial que arruinó al Madrid

«A las tres de la mañana (del sábado al domingo) estábamos hablando de qué hacer hoy en la cancha, lo mismo el staff médico, cuando yo llegaba a mi habitación ellos seguían trabajando para los jugadores. Y la afición ha estado increíble, estoy muy feliz por ellos», aseguró Galbiati.

«El partido ha sido muy duro. Empezamos muy mal, esperábamos que fuera difícil, pero no empezar así. Defensa tras defensa, defensa tras defensa, y en ataque, cuando dejamos de buscar soluciones rápidas y empezamos a mover la defensa del Real Madrid, lado a lado, lado a lado, nuestro ataque fue creciendo. El 17-33 del último periodo es un dato que para mí es emocionante», analizó.

El técnico italiano puso en valor la fortaleza mental del grupo tras un inicio de temporada complicado: «Sobrevive y avanza. He sobrevivido, creo que mínimo dos veces a ser despedido. Porque como empezó la temporada, el club podía quitarme; en noviembre, en un momento complicado, podía quitarme. Soy un superviviente. Gracias a mis jugadores, que han creído en mi trabajo».

Cuestionado por haber superado en la final a su compatriota Sergio Scariolo, evitó personalizar el triunfo. «No es un pensamiento que tenga ahora. Estoy contento por mi staff, por mi equipo, por mi afición, por mi familia. El Real Madrid es un equipo increíble. Campazzo es un dolor de cabeza, Tavares lo mismo, Hezonja lo mismo. Pero hoy estoy solo contento. Sergio tiene muchos trofeos. Mi sueño es ganar muchos trofeos como él, una medalla olímpica, todo lo que ha dado a sus clubes y a España», comentó.

Agradecimiento a Juan Roig y valor España

Por último, felicitó a la organización de la ACB y destacó el ambiente vivido en Valencia. «Enhorabuena a toda la organización, a la ACB, a Valencia, al señor Juan Roig, a todos los aficionados de toda la liga. Hace dos años, en Trento, algunos de nuestros aficionados fueron atacados con un cuchillo. Aquí el ambiente es increíble. Enhorabuena a todas las aficiones. Este pabellón es increíble», concluyó sobre el Roig Arena, Valencia y la Copa del Rey que le ha encumbrado.