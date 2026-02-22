Scariolo hace autocrítica: «Todos tenemos que corregir, pero la progresión no se tira por la borda»

Sergio Scariolo atendió a los medios tras la derrota del Real Madrid en la final de la Copa del Rey contra el Baskonia (89-100). El entrenador italiano trató de explicar el por qué del colapso de los suyos a la hora de la verdad y felicitó al conjunto de Paolo Galbiati, digno ganador, y aseguró que «en cierto sentido» su título «es bueno para el baloncesto español».

«Felicitar al Baskonia, a Paolo (Galbiati) –su entrenador–. En cierto sentido es bueno para el baloncesto español que haya recuperado tantas posiciones este año. No tengo mucho que reprochar a los jugadores, hemos tenido dificultades para proteger nuestra pintura. Hemos concedido demasiadas penetraciones al aro. Hemos fallado en uno contra uno y en ayudas. Dentro de su 29% en tiro, seis triples han sido de sus hombres grandes», comenzó.

«Nos han obligado a salir demasiado. Los triples de Diakité tenían cabida en la lógica, los de Omoruyi menos. Hemos llegado a tres minutos del final con el partido empatado y hemos perdido la lucidez en ataque. Hemos fallado algún tiro en los últimos tres minutos y al final Baskonia ha seguido manteniendo su línea con confianza y ha sido el justo ganador», añadió en su análisis.

«Estamos decepcionados, pero la progresión desde octubre nos ha permitido jugar una muy buena Copa del Rey hasta los últimos tres minutos. No se tira por la borda, es una base desde la que volver a arrancar. En tres días nos espera otro partido importante. No será fácil levantarnos y competir, pero es lo que tenemos que hacer», dijo Scariolo, que también admitió su parte de culpa.

Scariolo hace autocrítica

«Desde el entrenador a todo el mundo hay cosas que corregir. Quedan las dos competiciones más importantes y estamos en muy buena posición en ambas. No tiene que afectarnos. El partido de esta noche no se debe volver a jugar. Hay que ser capaces de mirar adelante con autocrítica y sin perder una pizca de confianza en todo lo que hemos hecho desde el inicio», explicó.

Preguntado por cuál había sido el problema de su equipo, Scariolo respondió así: «Algo ha faltado. Seguramente ese punto extra para no permitir el tiro de Forrest, Howard en nuestra pintura. También lucidez y cierta paciencia en ataque. Hemos fallado unos cuantos tiros. Un poco de todo probablemente, pero es mejor hacer consideraciones más detalladas después de ver el partido».

«Es posible, mi experiencia me dice que un equipo que llega sin ninguna presión a la final en los últimos minutos tiene más ligera y tranquilidad para tomar decisiones y aceptar. El Baskonia estaba metido en el partido de todas formas a pesar de estar abajo en el primer cuarto. No le he visto cara de un equipo que estaba al borde del KO. Algún error hemos cometido también en ataque para haber abierto una brecha más grande, no definitiva. Hubiesen competido hasta el final», aseguró.

«No lo sé, honestamente esta es una pregunta más individual para los jugadores. Me cuesta entrar en su cabeza en este momento, quizá no sea el momento ni para ello de entrar a su cabeza. Han vivido con pasión, emoción y esfuerzo estos días. No se han rendido estos días, han jugado un partido muy bueno. No sería justo pedirles que hagan un análisis muy profundo», finalizó el italiano.