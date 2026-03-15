Kroos da por amortizado a Guardiola en un poscast: «Su era está llegando a su fin»

El ridículo de Pep Guardiola en el Santiago Bernabéu dio la vuelta al mundo. El Real Madrid de Álvaro Arbeloa le pasó por encima al Manchester City con un contundente 3-0 que le deja casi eliminado en octavos de Champions. El técnico catalán fue el más criticado por un esquema que no sirvió de nada y los hermanos Kroos fueron dos de los más críticos, quienes no se contuvieron para rajar de él en su podcast.

A pesar de que el alemán se marchó en verano de 2024 de Chamartín, aún sigue muy de cerca la actualidad del Real Madrid. Desde hace meses ambos tienen tertulias analizando la actualidad del fútbol europeo a través de su canal Einfach mal Luppen, y Félix ha sido el más duro de los dos criticando el modelo de Guardiola: «De alguna manera, ya no se percibe nada. Siempre es fácil decirlo desde la comodidad de la televisión, pero antes parecía diferente, no era así. Hay una cierta pesadez y una sombra sobre el City, como si una era estuviera llegando a su fin. También creo que esta era de Pep está, de alguna manera, llegando a su fin», confesó.

Toni Kroos, al haber compartido vestuario con él al haber sido su entrenador en el Bayern, fue más comprensivo con Guardiola para explicar qué es lo que está fallando: «Gestionar con éxito una transformación de este tipo a lo largo de varios años también puede ser una motivación. Creo que él decide por sí mismo qué quiere hacer y cuándo», comentó.

Guardiola dejó escapar a Kroos en verano de 2014 al Real Madrid a pesar de sus súplicas de quedarse en Múnich. Sin embargo, el alemán decidió poner rumbo a Chamartín, donde hizo historia ganando cinco Champions más y siendo la brújula del equipo hasta su último partido. El City necesita mínimo marcar tres goles para forzar la prórroga en el Etihad. Sin embargo, la dinámica de los últimos años no invita al optimismo para que sea el entrenador que fue a principios de la pasada década.