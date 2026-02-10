Kroos humilla a Obi Mikel tras decir que el alemán era mediocre: «¿Y por qué no jugaste en el Madrid?»

Toni Kroos se retiró en lo más alto del fútbol tras ganar la Champions League de 2024 con el Real Madrid. El centrocampista alemán colgó las botas entre el respeto y admiración casi unánime del mundo del fútbol, aunque siempre hay opiniones discordantes con respecto a su carrera como acaba de suceder con John Obi Mikel.

El ex futbolista del Chelsea, entre otros muchos, atacó a la leyenda del Real Madrid al considerarle que no era un jugador de su nivel. «Toni Kroos ha sido un mediocentro mediocre. Yo era mejor que él. La gran diferencia es que yo no jugué en el Real Madrid», dijo el nigeriano dejando entrever que todo aquel que viste la camiseta blanca está sobrevalorado.

El propio Kroos no tardó en reaccionar en redes sociales a su comentario y le desnudó completamente sus argumentos. «¿Y por qué no jugaste en el Real Madrid?», le espetó para mofa de sus seguidores en Instagram. Dani Ceballos fue uno de los que dio difusión al mensaje de Kroos compartiendo un emoji de lágrimas de risa.

Kroos se retiró como una auténtica leyenda del Real Madrid tras ganar cinco Champions League siendo titular indiscutible y un pilar fundamental en el éxito del equipo. Obi Mikel fue un jugador ramplón y físico que hizo la mayor parte de su carrera en el Chelsea de Mourinho. El centrocampista nunca fue titular indiscutible con los blues, pese a ganar una Champions y una Europa League.

No en vano, el Real Madrid añora desde la retirada de Kroos una figura similar a la del futbolista alemán en el once titular. Ni Camavinga, ni Fede Valverde ni Tchouámeni han conseguido llenar el vacío dejado por un futbolista al que ahora una medianía como Obi Mikel se atreve a faltar al respeto. Como para que el bueno de Toni no le quisiera poner en su sitio por tal afrenta.