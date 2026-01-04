La respuesta de Kroos cuando le dan como opción para el centro del campo del Real Madrid: «Buen intento»

Toni Kroos siempre se ha caracterizado por su elegancia, tanto dentro como fuera del terreno de juego. Y esta cualidad es algo que no ha perdido desde que se retiró en el verano de 2024, todo lo contrario, lo ha potenciado. Por eso, lejos de querer hacer más sangre con la situación negativa situación del equipo de sus amores, el Real Madrid, respondió sutilmente en redes sociales cuando daban su nombre como una opción para el centro del campo madridista.

«Buen intento», fue el mensaje que publicó Kroos, acompañado de una cara sonriente, adjunto a una imagen creada por la IA en la que se le ve con la camiseta del Real Madrid de esta temporada en un carrusel con varios centrocampistas más como Vitinha, Rodri Hernández o Declan Rice. Que el equipo de Xabi Alonso está necesitado de fútbol y de un perfil como el alemán no es ningún secreto, pero Toni está feliz en su nueva vida y no piensa en regresar al césped.

Así lo demostró con su elegante respuesta al ser barajado como opción del Real Madrid para la medular en este mercado de invierno. El propio Xabi fue cuestionado en su rueda de prensa anterior al partido de la jornada 18 de Liga contra el Betis si mira de reojo a posibles fichajes y no descartó alguna variable que pueda mejorar su equipo: «Es nuestra obligación siempre estar atentos, aunque estamos contentos con la plantilla».

Kroos sigue muy ligado al Real Madrid, pero ya desde otro ámbito. De hecho, fue recientemente condecorado con la Cruz de Caballero de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania. «Nos sentimos muy orgullosos de ti y de que recibas este reconocimiento de tu país en este estadio en el que has sido feliz», le dijo el presidente del club blanco, Florentino Pérez, en un acto celebrado en el palco del Santiago Bernabéu, que se despidió el 25 de mayo de 2024 de una de las mayores leyendas de la historia del madridismo.