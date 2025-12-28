Kroos elige su mejor partido con el Real Madrid y su entrenador preferido

Toni Kroos no se está guardando nada desde su retirada. Acostumbrado a un perfil mediático bajo durante la década que defendió la camiseta del Real Madrid, el ex futbolista alemán aparece habitualmente en actos, entrevistas o en su propio podcast; donde hace gala de su franqueza. Kroos se ha ‘mojado’ a la hora de responder dos clásicas preguntas, como su mejor partido y su entrenador favorito.

Respecto a la primera cuestión, el germano coincide con Zinedine Zidane. El técnico eligió la final de la Champions de 2017, en la que el Real Madrid se impuso por 4-1 a la Juventus como su mejor recuerdo en los banquillos. Zizou reconoció haber visto «cuatro, cinco, seis veces…» un encuentro que define como «la perfección». Kroos, que fue titular y salió ovacionado del césped por la afición madridista, también se queda con La Duodécima: «Es el mejor partido que he jugado».

Sin embargo, el ex futbolista no ha elegido al francés como el mejor entrenador de su carrera. Kroos se queda con el otro gran entrenador de su etapa en el Real Madrid, un Carlo Ancelotti con el que coincidió en su primer paso por el club -en la temporada 2014/15- y con el que levantó la Champions League en 2022 y 2024. «Entendía mejor que nadie como manejar un equipo grande, no sólo el fútbol», ha explicado el campeón del mundo sobre su elección.

Toni Kroos también ha tenido que responder otras preguntas, a modo de cuestionario, en una reciente entrevista con Romario. Para completar su 100% de elecciones en clave madridista, el alemán se ha quedado con Cristiano Ronaldo como el mejor jugador con el que ha jugado y ha escogido el Santiago Bernabéu como «el mejor estadio del mundo». Por último, definió su carrera y todo lo vivido con la palabra «sueño».

El repaso de Kroos a la actualidad blanca

El ex futbolista tampoco se ha cortado a la hora de analizar varios temas de actualidad del Real Madrid. Entre ellos, la labor de un Xabi Alonso que ha estado en la cuerda floja durante varias semanas y que será reevaluado en la Supercopa de España. «Estoy convencido de que Xabi es muy bueno y tiene calidad para entrenar al Madrid. Ya sabe lo que significa el Madrid y sabía que esto podía pasar. Hay que darle tiempo y estar tranquilo, pero esto es difícil en el Madrid», ha comentado Kroos sobre la situación del donostiarra en el banquillo.

Sobre la salida de Endrick, que jugará cedido en el Olympique de Lyon, el germano se ha puesto de ejemplo. También con 18 años, el séxtuple campeón de la Champions salió al Bayer Leverkusen en busca de minutos y oportunidades para poder hacerse un hueco en el Bayern de Múnich. «Lo más importante para él es jugar. Si no tienes la posibilidad de jugar mucho en el Madrid… lo mejor es irse a otro club cedido para jugar. Yo también pensé eso con 18 años. Estaba en el Bayern y decidí irme al Leverkusen. A Endrick le va a pasar lo mismo», ha zanjado el alemán sobre el movimiento de Endrick.