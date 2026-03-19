Los partidos que se pierde Courtois con el Real Madrid: objetivo semifinales de Champions

El Real Madrid no tendrá más remedio que jugar sin Thibaut Courtois. El portero sufrió una lesión más grave de lo esperado en el calentamiento ante el Manchester City y el belga estará un mes y medio sin jugar en el conjunto de Álvaro Arbeloa. Un jarro de agua fría que llega en el momento más crucial de la temporada con Liga y Champions en juego, donde no podrá estar ante rivales complicados como Atlético y Bayern, entre muchos otros.

Mirando el calendario con lupa, Courtois comenzará perdiéndose nada más y nada menos que el derbi de este domingo en el Bernabéu ante el conjunto rojiblanco. Después de una semana de parón de selecciones, el guardameta no estará en Liga contra Mallorca, Girona, Alavés, Betis e incluso Espanyol si se cumplen los plazos. Es decir, hasta 15 puntos en juego en el tramo final del campeonato doméstico.

Pero el objetivo sigue siendo que el Real Madrid siga vivo en Champions para la vuelta de Courtois. Está descartado para los dos partidos de cuartos ante el Bayern, que se disputarán el próximo 7 y 12 de abril. El objetivo es claro: acortar los plazos de recuperación y que Thibaut regrese para unas hipotéticas semifinales, ante PSG o Liverpool. Es decir, tener el alta médica para el partido de ida fuera de casa el próximo 28 de abril o, como máximo, apurar para la vuelta en el Bernabéu el 5 de mayo.

Courtois podría acortar plazos

Todo dependerá de la evolución que tenga Courtois, pero no sería la primera vez que consigue acortar el tiempo de lesión, y en casos más graves. En agosto de 2023 se rompió el cruzado, del que se esperaba que no reapareciera hasta pasados los seis meses, pero terminó llegando en mayo para jugar la final de Champions ante el Borussia Dortmund.

Lunin se pondrá bajo palos durante todo ese tiempo y en el Real Madrid esperan que tenga el mismo nivel que demostró en la última temporada donde tuvo que asumir la titularidad. Jugó la segunda parte ante un City que no paró de empujar e hizo varias paradas de mérito. Courtois parará y, por ello, Arbeloa tendrá que vivir sin una pieza fundamental que tantas veces ha sacado de apuros al equipo.