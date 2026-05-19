Hazard revela la petición que Modric le negó en el Real Madrid: «No me lo quiso dar»

El de Eden Hazard fue uno de los fichajes más erráticos de la historia reciente del Real Madrid, poco o completamente opuesto a lo que supuso la llegada de Luka Modric al Santiago Bernabéu. El belga, tras abonar al Chelsea más de 100 millones de euros por él, encadenó lesiones y una dudosa condición física que lastraron su paso por el club, incluso tras ser Balón de Plata años previos. El croata, por su parte, llegó con perfil bajo y con esfuerzo y –sobre todo– talento consiguió no solamente el Balón de Oro, sino marcharse con el título de leyenda.

Es Hazard, ya tiempo después de su paso por el Real Madrid, retirado definitivamente del fútbol, cuando saca a relucir una anécdota de su paso por el Santiago Bernabéu que guarda relación con Modric. El belga narra que, cuando llegó al club blanco, tuvo que aceptar el dorsal 7 que dejaba atrás Cristiano Ronaldo –y Mariano–, en lugar del número 10 que él deseaba y que el croata no quiso entregarle.

«Yo no quería el número 7. Yo quería el número 10 de Luka Modric. Pensé que me iba a decir ‘vale, cógelo’, pero no me lo dio», confesó Hazard en una entrevista realizada Canal + France, donde valoró también toda su trayectoria, incluido el errático episodio en el Real Madrid, donde no logró brillar como en el resto de clubes en los que estuvo.

Quand Hazard ne voulait pas du numéro 7 de Cristiano Ronaldo au Real Madrid 🤯 La finale de la Ligue Europa 2019 décrypté par @hazardeden10 et Tony Chapron, disponible partout gratuitement 🎁 pic.twitter.com/8Tc1brfkYX — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) May 18, 2026

No fue el único guiño de Hazard en clave madridista. El belga también habló de lo que supuso para él llegar dos años después de la marcha de Cristiano Ronaldo. «No fue una carga suceder a Cristiano en el Madrid porque, en mi opinión, no estaba allí para reemplazarlo», recuerda Hazard, que no sintió esa presión pese a que llegó con el cartel de superestrella, portara el mismo dorsal y jugara, habitualmente, acostado en la misma banda, aunque a su juicio tenían poco o nada que ver entre ellos: «Son los medios los que dicen: ‘va a reemplazar a Ronaldo’. Creo que tengo un estilo de juego completamente diferente al de él».

«No podía marcar 60 o 70 goles al año. De hecho, en toda mi carrera, apenas marqué tantos. Así que, en realidad, mi estilo de juego era completamente diferente», justificaba Hazard, que no podía cubrir el gran vacío goleador que dejaba Cristiano Ronaldo, simplemente porque era otro tipo de jugador, un extremo con otras virtudes: «Yo iba allí para jugar como Eden, no para reemplazar a Ronaldo. Pero, como suele suceder, las cosas no salieron bien».

Las lesiones fueron el principal enemigo de Eden Hazard en el Real Madrid, donde en cuatro temporadas apenas jugó 76 partidos y poco menos de 3.800 minutos de juego. Consiguió 7 goles y 12 asistencias en todo ese tiempo, lejos de los números que se esperaban por él dado el gran desembolso que supuso su operación.