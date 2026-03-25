Madridismo en estado puro: Modric y Casemiro se reencuentran en EE UU y se hacen una promesa

Luka Modric y Carlos Henrique Casemiro volvieron a unir sus caminos en un spot promocional del partido amistoso que disputarán Brasil y Croacia en Orlando (Estados Unidos) el próximo miércoles 1 de abril. Los centrocampistas, que formaron un trío de ensueño junto a Toni Kroos en la medular del Real Madrid, se fundieron en un cariñoso abrazo durante su reencuentro. El brasileño, además, le entregó una camiseta de la Canarinha a Modric con su nombre y el dorsal 10 y le ofreció unirse al combinado que dirige Carlo Ancelotti: «Juega con nosotros».

El cruce entre dos de los baluartes del Real Madrid más exitoso de la era moderna ha emocionado a una parte importante del madridismo. Durante siete temporadas de forma ininterrumpida (entre 2015 y 2022), la conocida como ‘CMK’ del centro del campo merengue conquistó cuatro Champions. Casemiro también estuvo presente en ‘La Décima’ junto a Modric, un año antes de salir cedido al Oporto. Por otro lado, el centrocampista croata y Kroos sumaron a su palmarés la Champions de 2023, cuando el carioca ya jugaba en el Manchester United.

Casemiro sigue vinculado al conjunto de Old Trafford, donde esta temporada se ha destapado como goleador con siete tantos en la Premier y está llevando a los Red Devils de regreso a los puestos Champions. Un liderazgo que pretende trasladar a la selección brasileña de cara al próximo Mundial. En una selección repleta de aroma madridista, con los Ancelotti en el banquillo y futbolistas como Vinicius, Militao y Endrick en la convocatoria, la Canarinha quiere volver a lo más alto tras más de dos décadas de sequía mundialista. En el parón de selecciones previo a la cita, Brasil se medirá a Francia este jueves 26 de marzo (21:00 horas de la España peninsular) y a la Croacia de Luka Modric el miércoles 1 de abril (02:00 horas).

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Para promocionar el duelo entre croatas y brasileños en el Camping World Stadium de Orlando, la promotora que lo organiza ha reunido a dos de las figuras más representativas de las dos selecciones en el parque temático de Universal Studios. «¿Cómo estás, amigo?», preguntó Casemiro a Modric en español. Después del regalo de brasileño, el ’10’ de los balcánicos definió el amistoso como «otra batalla con un viejo amigo». Ambos se desearon suerte para el partido y el futbolista del Milan lanzó una advertencia, entre risas, a su ex compañero en la medular del Real Madrid: «Suerte… y tranquilo».