Reunión definitiva por Rüdiger

El Real Madrid ha tomado la decisión de renovar a Antonio Rüdiger. La idea se viene trabajando desde hace meses y, aunque ha habido fases en las que su continuidad parecía más clara que en otras -llegando incluso a ponerse seriamente en duda-, la balanza ha terminado inclinándose hacia la renovación.

El club tiene previsto ponerle sobre la mesa un contrato de un año con un salario inferior al actual, pero que en Valdebebas consideran que puede satisfacer al central alemán. El siguiente paso será reunirse con sus representantes para tratar de cerrar un acuerdo que se espera sencillo, ya que ambas partes están en la misma línea: el jugador quiere seguir y el club también apuesta por su continuidad. De hecho, a falta de ese encuentro definitivo, en la entidad ya dan prácticamente por hecha su permanencia una temporada más.

La hoja de ruta del Real Madrid pasa por ampliar el vínculo de Rüdiger por un año, aunque con condiciones económicas a la baja. Este podría ser el principal punto de fricción, si bien desde ambas partes confían en que no suponga un problema. El defensa vería reducido su salario, actualmente cercano a los nueve millones netos anuales, y dejaría de percibir la prima de dos millones que tenía desde su llegada como agente libre procedente del Chelsea en 2021.

La fórmula es clara: renovar por una temporada ajustando cifras. Las conversaciones tendrán lugar en las próximas semanas y no se esperan grandes obstáculos. La intención del jugador es continuar. Se siente a gusto en Madrid, plenamente integrado en el vestuario y muy bien valorado dentro del club, que destaca su compromiso y su capacidad de sacrificio.

«Para mí lo más importante es estar sano. Me encuentro bien. Lo demás… Estoy seguro de que llegaremos a un acuerdo. Ahora no es el momento de hablar de ello. Me siento bien aquí. Noto el respeto de la gente y lo valoro mucho. Pero a veces no hay que pensar en lo emocional, también tengo que centrarme en que estoy bien y tengo un trabajo que hacer. Pero me encanta el Real Madrid», aseguró Rüdiger en la previa del encuentro ante el Manchester City, correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Champions.

Arbeloa, uno de sus grandes valedores

Dentro del cuerpo técnico, Álvaro Arbeloa es uno de los principales apoyos de Rüdiger. El técnico valora enormemente su rendimiento y lo considera una garantía, además de una figura clave en un vestuario con presencia joven. «Le pondría una estatua en el jardín, es un ejemplo para todos los jóvenes», llegó a afirmar.

El club también ha seguido de cerca su estado físico, especialmente por los problemas de rodilla que arrastraba. Tras un periodo de descanso para recuperarse por completo, el central ha regresado al máximo nivel. Ese parón le permitió dejar atrás la medicación constante y ha demostrado que sigue siendo una pieza importante.