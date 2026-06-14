Sami Khedira será ayudante de Mourinho en el Real Madrid

Sami Khedira será uno de los ayudantes de José Mourinho en el Real Madrid. El ex jugador alemán, que militó en el equipo blanco entre 2010 y 2015, volverá al Real Madrid de la mano del técnico portugués, que dirigió a Khedira tres años en el Bernabéu.

Khedira será el Karanka de Mourinho en esta segunda etapa en el Real Madrid. Será un integrante más del cuerpo técnico, en la figura de tercera asistente. Así, el alemán regresará al Real Madrid y hará una especie de la figura que hizo Karanka de 2010 a 2013. Khedira se unirá así al cuerpo técnico que acompaña a Mourinho.

Sami Khedira, que se retiró del fútbol en 2021, ganó una Copa de Europa, una Liga, dos Copas del Rey, un Mundial de Clubes, una Supercopa de España y una Supercopa de Europa con el Real Madrid. Al club blanco llegó en 2010, precisamente de la mano de José Mourinho. Khedira estuvo los tres años en los que Mourinho fue entrenador del conjunto madridista en su primera etapa.

Khedira será tercer asistente en la teoría, pero en la práctica será una figura similar a lo que fue Aitor Karanka. Mourinho tiene un cuerpo técnico que mezcla juventud con experiencia y al que suma ahora al ex futbolista alemán.

En ese equipo, en el que se trabaja en un modelo de democracia participativa (todos los miembros pueden aportar ideas y entran en el proceso de la toma de decisiones, aunque lógicamente la decisión final la toma Mourinho), están nombres como Pedro Machado, uno de sus colaboradores más cercanos, João Tralhão, otro asistente de su máxima confianza, António Dias, preparador físico, el analista Roberto Merella o el entrenador de porteros Nuno Santos.

Hay que recordar que José Mourinho fue anunciado de forma oficial como entrenador esta última semana, firmando hasta 2029, y que se incorporará al Real Madrid el próximo 13 de julio, fecha en la que comenzará la pretemporada con los jugadores que están disponibles (aquellos que no han ido al Mundial).