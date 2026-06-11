Quiénes formarán el cuerpo técnico del nuevo Real Madrid de José Mourinho: lista completa e historial

José Mourinho es una realidad en el Real Madrid y con él un nuevo cuerpo técnico que dará forma a la plantilla blanca 2026/27. El portugués afronta su segunda etapa en el club merengue y lo hace con un equipo que poco tiene que ver con el que tuvo en su anterior periplo. En sus últimos años en activo, especialmente en su etapa en el Benfica, formó un grupo profesional que le acompañará hasta el Santiago Bernabéu.

Estos conforman el grupo de trabajo de Mourinho más reciente, en su etapa en el Benfica. Alguno que otro lleva más tiempo con el portugués, veteranos y jóvenes, mucha presencia portuguesa. Pese a que éste será su núcleo más sólido, de máxima confianza, es de esperar que a estos nombres se le pueda unir algún nombre de la casa, del Real Madrid, producto blanco, con el fin de hacer el desembarco de Mourinho, así como la transición a la plantilla, más sencilla.

Quiénes formarán el cuerpo técnico del nuevo Real Madrid

Pedro Machado

Uno de los nombres más importantes del nuevo cuerpo técnico del Real Madrid de José Mourinho es el de Pedro Machado, uno de sus entrenadores asistente. El portugués está con Mou desde su etapa en Fenerbahçe y es continuista en su paso por el Benfica. Tiene experiencia no solamente como segundo, sino también como analista y preparador físico. Es uno de los jóvenes talentos de la nueva camada de profesionales del fútbol portugués en lo referente a los banquillos.

João Tralhão

Del mismo modo que con Pedro Machado toca hablar de João Tralhão, otro perfil que captó Mourinho durante su periplo en Turquía, en el Fenerbahçe. Éste en concreto tiene experiencia en clubes de la talla de Borussia Dortmund y Mónaco antes de caer bajo el paraguas de The Special One, con méritos.

António Dias

En cuanto a la preparación física, familiarícense con António Dias, el nuevo preparador físico del Real Madrid. Tiene más de 20 años de carrera, desde sus inicios en el Oporto allá por 2003. Aunque su relación con Mourinho comenzó este pasado año en el Benfica, estuvo ligado durante una amplia trayectoria a los caminos de Nuno Espírito Santo en sus diferentes clubes y etapas.

Roberto Merella

El análisis, los datos y todo lo relacionado con la estrategia recaerá en Roberto Merella. Es uno de los más veteranos en el entorno de José Mourinho, ya que le acompaña desde su etapa en Roma. Estuvo también ligado a Antonio Conte en el Inter de Milán. Es el único no portugués del equipo de Mou.

Nuno Santos

Por último, el entrenador de porteros, Nuno Santos, el que mejor conoce a Mourinho. Éste lleva con el nuevo entrenador del Real Madrid desde su etapa en el Tottenham Hotspur. También estuvo con él en la Roma y, aunque no le acompañó en Turquía, sí estuvo en el Benfica esta pasada temporada.