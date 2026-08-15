El Real Madrid mima a Endrick

El Real Madrid está mimando a Endrick durante esta pretemporada. Con el fin de prevenir futuras lesiones en el brasileño, este lleva realizando trabajo especial durante esta semana y es por eso que ni siquiera ha viajado a Alemania para el último amistoso contra el Schalke 04 en Gelsenkirchen. Desde el cuerpo técnico y el departamento médico consideran que los 185 minutos que ha acumulado en los tres partidos anteriores son suficientes.

Para llegar en plena forma al inicio de temporada, que comienza con el debut en Liga del próximo sábado en el que los blancos se medirán al Espanyol en Cornellá, José Mourinho ha dejado en Madrid a Endrick. A sus 20 años, el brasileño requiere cuidados específicos para evitar problemas como los que sufrió a lo largo del segundo tramo de la pasada campaña en Lyon.

Estos no le impidieron jugar porque su físico es privilegiado, especialmente su tren inferior. De ahí que en el Real Madrid hayan entendido que potenciar esa virtud puede suponer un plus durante el año. El club busca que la explosividad de Endrick desde el banquillo, teniendo en cuenta que Kylian Mbappé es fijo en la punta del ataque, sea decisiva en el mayor número de encuentros posible.

La incorporación de Mbappé a la lista para Alemania y la presencia de un Carlos Espí que está brillando en sus inicios durante la pretemporada, han hecho a los blancos decantarse por ser preventivos con Endrick y que realice trabajo particular, sobre todo de gimnasio. El otro que no viaja, además de los lesionados de larga duración (Militao, Mendy, Asencio y Rodrygo), es Aurélien Tchouaméni.

Endrick ha regresado a tope

En el Real Madrid aseguran que ha dejado atrás prácticamente por completo una fuerte sobrecarga en el muslo que arrastra desde el Mundial y que tanto el francés como Endrick llegarán al debut liguero. El brasileño encara su tercera temporada en el equipo blanco y esta 2026-27 quizá sea la más importante para él, ya curtido en la élite por su cesión en Francia.

Con el Lyon marcó ocho goles y repartió ocho asistencias en cuestión de 21 choques y en Valdebebas confían en que Mourinho sea capaz de hacerle mostrar toda su proyección. La competencia es algo que también motiva a un Endrick, al que lo que más le frustraba era no contar para Carlo Ancelotti y Xabi Alonso cuando sólo había un ‘9’ en plantilla y podía ser perfectamente el recambio natural de Mbappé. De ahí que saliese seis meses y que haya vuelto aún más motivado para buscar su sitio en el conjunto blanco.