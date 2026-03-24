El Real Madrid responde al Atlético tras censurar el nombre de Vinicius en su twitter: «Gol de…»

El Real Madrid ha contestado al Atlético de Madrid en redes sociales después de que el club rojiblanco omitiera el nombre de Vinicius al informar de los dos goles del brasileño en el último derbi. La cuenta de X -antiguo Twitter- del equipo colchonero publicó un mensaje con el tanto del 3-2, en el que escribió «Gol de los locales». El Atlético modificó su proceder habitual, ya que sí nombró a Valverde cuando el uruguayo anotó el 2-1. El club merengue ha respondido con un vídeo del segundo tanto de Vinicius, acompañado de la frase «Gol de: ya sabéis quién».

El mensaje del Real Madrid se ha entendido de manera clara como una respuesta al desprecio rojiblanco al ‘7’, que volvió a ser decisivo en un partido importante. El atacante, que venía de sumar un doblete en el Etihad ante el Manchester City, repitió esta cifra frente al Atlético en un partido decisivo de cara a mantener viva la lucha por la Liga. Vinicius anotó el 1-1 desde los 11 metros y el definitivo 3-2 en el minuto 72 de encuentro, y también tuvo tiempo para cobrarse una factura pendiente. El carioca se acordó de unas palabras de Simeone en el último derbi.

Cuando Arbeloa decidió sustituir a Vinicius en los minutos finales del derbi, el futbolista merengue no dudó en saldar una cuenta pendiente con el técnico del Atlético de Madrid. «Me iban a vender, me iban a vender…», comentó, entre risas, mientras se retiraba del césped y miraba a Diego Pablo Simeone. El entrenador argentino le ‘buscó’ en el derbi de semifinales de la última Supercopa de España, donde le gritó «Florentino te va a vender». Unas palabras que Vinicius no olvidó y que dio la vuelta tras decidir el partido ante el Atlético de Madrid con dos goles.

Guerra Real Madrid-Atlético en redes sociales

El Atlético de Madrid ha lanzado varios mensajes en redes sociales en relación al derbi en el Santiago Bernabéu. Primero, la polémica al omitir el nombre de Vinicius en los goles del Real Madrid. El último ha sido en forma de dardo por un posible penalti de Carvajal sobre Llorente en la primera mitad del encuentro. «Esperando al programa 26 de Tiempo de Revisión de la RFEF y CTA», ha escrito el club rojiblanco en relación al programa en el que se revisan las acciones polémicas de cada jornada. La respuesta del Real Madrid en redes sociales con Vinicius como protagonista ha sido la única referencia merengue a estos mensajes.