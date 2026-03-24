El Atlético presiona al CTA por el supuesto penalti de Carvajal en el derbi: «Esperando el programa»

El Atlético está muy cabreado con las polémicas arbitrales del derbi. A pesar de haber perdido contra el Real Madrid, el club rojiblanco sigue muy dolido por las decisiones que supuestamente le perjudicaron, entre ellas el posible penalti de Dani Carvajal a Marcos Llorente que no pitó Munuera Montero. Una imagen que no pasó desapercibida y que no dudaron en la hora de lanzar un dardo directo al CTA.

A horas de que se emita el programa semanal de ‘Tiempo de revisión’, donde se repasan todas las acciones controversas de cada jornada, el Atlético ha utilizado el sarcasmo para tener respuestas de por qué no se pitó penalti a favor de los de Simeone: «Esperando el programa 26 de Tiempo de Revisión de la RFEF y CTA», escribió el Atlético en su perfil de X junto con una imagen de la acción. Una defensa que ya defendieron varios futbolistas a pie de campo como Koke o Cardoso: «Es un penalti muy claro», comentó a pie de campo.

Una acción en la que el jugador colchonero remató y poco después acabó en una aparatosa caída tras un golpe con Carvajal cuando el derbi iba 0-0. Sin embargo, no es la única acción contra la que protestan. Más allá de que consideran justa la expulsión de Fede Valverde, en el Atlético también claman por el penalti de Hancko a Brahim que sí se señaló. Unas decisiones que consideran que les afectó para poder pelear por rascar puntos en el Santiago Bernabéu.

🍿 Esperando el programa 26 de Tiempo de Revisión de @RFEF y @CTARFEF. pic.twitter.com/jKRY9L84CX — Atlético de Madrid (@Atleti) March 24, 2026

A pesar del cabreo del Atlético, Simeone se mordió la lengua en rueda de prensa: «No creo que el tema de que no hemos ganado haya sido por eso, tuvimos oportunidad de aprovechar ocasiones que generamos, pero no fuimos capaces de dar ese paso para adelante y terminar un partido que creo que merecíamos, al menos, un empate», explicó. Sin embargo, el Atlético espera con «paciencia» a que el CTA explique por qué no se pitó el penalti a Llorente.