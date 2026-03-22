Simeone pasa de excusas: «¿Penalti a Llorente? No hemos perdido por el árbitro»

El Atlético comenzó de pie y acabó sobre la lona en el Bernabéu. Lookman dio el primer golpe, pero dos regalos colchoneros permitieron la remontada blanca. De nada sirvió que Nahuel Molina volviera a restituir la igualdad de un zapatazo, pues Vinicius volvió a inclinar la balanza. Se marchan los de Simeone de vacío y siguen con la mente puesta en Copa y Champions. Igual que antes de que comenzara todo en el Bernabéu.

«No creo que no hayamos ganado por el árbitro. Tuvimos la oportunidad de aprovechar las situaciones buenas del partido y no fuimos capaces de dar el paso adelante para ganar un partido en el que al menos merecíamos algo más. No me meto en esa situación porque no creo que haya interferido en el partido. Pudimos defender mejor y hacer más cosas. Eso nos tiene que servir para lo que viene», explicó Simeone.

La noche acabó cruz, pero empezó de cara al Atlético. Lookman se desvirgó en esto de los derbis con gol tras una gran jugada colectiva. «Viene creciendo y ayudándonos muy bien. Nos da cosas distintas. Le estamos ayudando en la parte defensiva. Es un chico con un corazón enorme y tiene una voluntad para crecer y aportar. Ojalá siga dándonos como lo ha hecho hoy», añadió Simeone.

El Atlético se diluyó en cierta manera durante el inicio del segundo acto y no aprovechó la superioridad numérica, por expulsión de Valverde, en el tramo final. «Nos faltó controlar más el juego, defender mejor, interpretar mejor las situaciones que se dieron… No fuimos capaces de hacerlo. Pudimos haber hecho más, controlar el partido de otra manera después del 1-0 y no cometer errores porque rivales así, ante la menor oportunidad, te van a hacer daño», finalizó Simeone.