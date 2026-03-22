En ocasiones, el fútbol simplemente se reduce a golpear y resistir. No hay más. Eso ocurrió en el derbi madrileño. El Santiago Bernabéu se convirtió en un cuadrilátero sobre el que se golpearon dos púgiles hasta que solo uno quedó en pie. Fue el Real Madrid, que aguantó los dos bofetones colchoneros y tuvo fuerzas para dar el último. Lo dio Vinicius después de perfilarse y definir al palo largo, como le gusta. De esa no se levantó el Atlético.

Antes, Lookman había iniciado las hostilidades; Vinicius y Valverde remontaron y Nahuel Molina volvió a nivelar. El Madrid andaba con el pulso algo caído y en tres minutos mejoró las pulsaciones tras dos concesiones rojiblancas. La primera, un penalti innecesario de Hancko y la segunda, un balón regalado de Giménez.

Dos goles servidos en bandeja, demasiados regalos en el Bernabéu, plaza que los castiga como ninguna. La derrota no altera el orden de la Liga, pues el Real Madrid sigue a cuatro puntos del Barcelona. Tampoco las formas, pues el Atlético, con la cabeza puesta en Copa y Champions, no tenía mucho en juego este domingo. Poco más que el orgullo.

A Lookman también le ‘Mola’ el derbi y Nahuel es un francotirador

Ademola Lookman o cómo caer de pie en el Atlético. La suya es la prueba de que se pueden acortar plazos en la mili de Simeone, o directamente saltársela. Depende de cada caso, claro. Lookman ha roto moldes. Desde su llegada ha marcado al Barcelona y este domingo también al Real Madrid. Recibió de espuela de maravilla de Giuliano y batió a Lunin. Ya son cinco desde que llegó en invierno. Y lo de Nahuel, pues eso, una escopeta. Lo de Getafe no fue flor de un día. Sacó el punto de mira, apuntó y zapatazo a la escuadra.

Le Normand da el paso

Le Normand era uno de esos jugadores que se daban por hechos en cada alineación de Simeone. Su nombre siempre estaba ahí. Así había ocurrido durante el inicio de la temporada hasta que un choque durante el partido contra el Union Saint-Gilloise le llevó durante meses a la enfermería. Cuando volvió, la situación era otra. Pubill y Hancko habían emergido y a ver quién les sentaba. Tuvo que caer lesionado el primero de los dos mencionados para volver a la titularidad en Liga. Dio solidez a su equipo y encimó a su marcador hasta que una indisposición obligó a su sustitución. Entró Giménez y la lió.

Tres minutos fatídicos

No han sido los mejores siete días del uruguayo. Se ha hecho el harakiri al cuadrado. Primero en Champions, al cometer un penalti infantil; y después en Liga al acudir a un balón dividido con la intensidad de un benjamín. Ruggeri le puso en complicaciones con una cesión comprometedora cuanto menos, todo hay que decirlo, pero la tensión con la que Giménez afrontó el duelo fue más que insuficiente. Regaló el balón y Valverde marcó a placer. Todo ello ocurrió tres minutos después de que Hancko tumbara a Brahim y Vinicius empatara. Dos goles regalados, demasiadas concesiones para el Bernabéu.

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