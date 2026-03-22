Así queda la clasificación de la Liga tras la victoria del Real Madrid en el derbi contra el Atlético

El Real Madrid se aferra a la Liga. El conjunto blanco se lleva el derbi con un sufrido 3-2 y evita que se le escape el campeonato. Los de Arbeloa se mantienen a cuatro puntos del Barcelona en la clasificación, gracias a un triunfo de lo más sufrido, tras quedarse con uno menos por una expulsión de lo más rigurosa a Valverde. Precisamente fue el uruguayo el autor de uno de los goles del partido, mientras que Vinicius marcó un doblete para mantener en la pelea a los madridistas.

El Real Madrid le dio la vuelta al marcador, tras un gol de Lookman en la primera parte que les dejaba a siete puntos del Barcelona. Se despedían en ese momento de la carrera por el título, a falta aún del Clásico, pero quedándose muy lejos de los de Flick. Sin embargo, le dio la vuelta en una segunda parte en la que mostraron otra cara totalmente distinta.

Vinicius fue uno de los protagonistas de esa remontada. El brasileño está tirando del Real Madrid cuando más lo necesita el equipo, justo en el tramo decisivo del curso, en el que los blancos se juegan los dos títulos a los que aspiran: Liga y Champions. Si ya firmó dos goles frente al Manchester City en el Etihad, ante el Atlético volvió a ser decisivo con otras dos dianas que permiten a los de Arbeloa seguir peleando por el título.

Así queda la clasificación de la Liga