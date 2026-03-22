Así fue el impresionante mosaico del derbi con guiño a la Cibeles: «Diosa del Real, reina de Madrid»

Noche grande en el estadio Santiago Bernabéu. El fondo sur del coliseo madridista se engalanó para dar la bienvenida a ambos equipos en el derbi que enfrentó a Real Madrid y Atlético de Madrid. Miles de banderas blancas se pudieron ver a la salida de los jugadores y una lona enorme en la que se veía a la Cibeles y la siguiente frase: «Diosa del Real, reina de Madrid»

El Real Madrid necesita ganar al Atlético de Madrid en el estadio Santiago Bernabéu para seguir presionando a un Barcelona que aventaja en cuatro puntos a los blancos. Por su parte, los rojiblancos, centrados en la Champions y en la final de la Copa del Rey, tienen como gran aliciente hacer daño a su eterno rival capitalino.

«Es de los mejores partidos que se pueden vivir como jugador, entrenador y aficionado. Con ganas de ver un Bernabéu entregado porque jugamos contra un grandísimo equipo y lo afrontamos con la máxima ilusión», aseguró Arbeloa en la rueda de prensa previa al encuentro.

Cabe recordar que el Real Madrid llega a este partido tras eliminar al Manchester City en los octavos de final de la Champions ganando en el Etihad. Por su parte, el Atlético perdió en Londres contra el Tottenham, pero también avanzó de ronda y ahora se medirá al Barcelona en cuartos de final.