Trent es suplente contra el Atlético por una impuntualidad en un entrenamiento

Trent Alexander-Arnold se cayó del once titular del derbi por una impuntualidad en un entrenamiento. El inglés llegó tarde a una de las sesiones que han llevado a cabo los hombres de Arbeloa en Valdebebas esta semana y el entrenador madridista tomó la decisión de dejarle en el banquillo poniendo en el equipo titular a Carvajal. Una decisión que demuestra la autoridad del salmantino.

Respecto al resto del once, destaca que finalmente Mbappé no será titular en el derbi a pesar de estar ya recuperado de la lesión que sufrió en la rodilla. Arbeloa apuesta por el dibujo que ha funcionado contra el Manchester City en la eliminatoria de los octavos de final de la Champions. Además, Fran García parece que le ha quitado el puesto a Carvajal.

El Real Madrid necesita ganar al Atlético de Madrid en el estadio Santiago Bernabéu para seguir presionando a un Barcelona que aventaja en cuatro puntos a los blancos. Por su parte, los rojiblancos, centrados en la Champions y en la final de la Copa del Rey, tienen como gran aliciente hacer daño a su eterno rival capitalino.

«Es de los mejores partidos que se pueden vivir como jugador, entrenador y aficionado. Con ganas de ver un Bernabéu entregado porque jugamos contra un grandísimo equipo y lo afrontamos con la máxima ilusión», aseguró Arbeloa en la rueda de prensa previa al encuentro.

Cabe recordar que el Real Madrid llega a este partido tras eliminar al Manchester City en los octavos de final de la Champions ganando en el Etihad. Por su parte, el Atlético perdió en Londres contra el Tottenham, pero también avanzó de ronda y ahora se medirá al Barcelona en cuartos de final.