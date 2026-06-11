El Real Madrid nombra socio de honor al papa León XIV

El Real Madrid ha creado un vínculo eterno con el papa León XIV. Después de una visita histórica a la capital española, donde pasó por el Santiago Bernabéu, el Pontífice ha recibido la grata noticia de ser nombrado socio de honor del club blanco. Un lazo que los une después de haber confesado su amor por el conjunto madridista y que ha sido recompensado con la máxima distinción que concede el club.

Una decisión tomada por la Junta Directiva que, además de proclamar oficialmente a Florentino Pérez como presidente hasta 2030, decidió acordar la entrega de dicho título a su Santidad. «El Real Madrid muestra de esta manera su admiración y reconocimiento a una figura universal que representa a miles de millones de personas, y que promueve la paz, la solidaridad y la justicia en el mundo», explicó el comunicado.

El papa León XIV, antes de llegar a Madrid, ya había confesado que siempre había sido del Real Madrid: «El Papa es de todos los equipos… pero Prevost es del Real Madrid». Una declaración de amor que hizo que Florentino aprovechase la ocasión para entregarle una camiseta del equipo con su nombre y el dorsal número 1. El pasado 8 de junio acudió al Santiago Bernabéu y fue uno de los momentos más emotivos en su agenda por Madrid. «Fue un honor para el Real Madrid y quedará para siempre como una de las imágenes más emocionantes de nuestra historia», añadió el Real Madrid.

Incluso antes de viajar a Barcelona, bromeó con la rivalidad que hay entre el conjunto madridista y el conjunto azulgrana: «Lo del golazo me gustó, yo soy del Madrid». A partir de este jueves, el máximo representante de la Iglesia se ha convertido oficialmente en un madridista más.