El papa León XIV sigue enamorado del Real Madrid: «Yo soy blanco, en Barcelona hay que tener cuidado»

La visita del papa León XIV ha dejado claro que una de sus mayores admiraciones en España es su amor por el Real Madrid. Desde que aterrizó en la capital española, el máximo representante de la Iglesia confesó ser un aficionado más del equipo blanco. Su visita y gran acogida en el Santiago Bernabéu dejó una imagen para la historia y, en su despedida para poner rumbo a Barcelona, dejó un momento viral sobre la rivalidad entre ambos equipos.

«Muchas familias han compartido y nos han pedido que, de alguna manera, le tengamos presente y le pidamos su bendición», comenzó diciendo la piloto auxiliar antes de que su compañera le pidiese una foto con una declaración sobre sus palabras hacia el Real Madrid: «Lo del golazo me gustó, yo soy del Madrid». Una referencia a lo que dijo el Pontífice este lunes de que la Iglesia de Madrid estuvo a la altura de sus expectativas.

«Yo soy blanco. En Barcelona hay que tener cuidado», respondió, desatando las risas en el avión. El paso del Pontífice sirvió para dejar una imagen icónica con Florentino Pérez, quien le regaló la nueva camiseta del Real Madrid con el dorsal número 1. «El Papa es de todos los equipos… pero Prevost es del Real Madrid», fue la frase que desencadenó todo.

Un acto que el presidente madridista agradeció: «En el avión le ha dicho a los periodistas que es del Real Madrid. Eso para nosotros es un orgullo y un honor», dijo. El avión en el que viaja el papa León XIV aterrizó este mediodía en el aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat para iniciar su visita de dos días a Cataluña.