Scariolo encuentra trabajo en Italia tras salir del Real Madrid: será el ‘asesor especial’ del BC Roma

Sergio Scariolo le ha puesto fin a las dudas sobre su futuro tras salir del Real Madrid. El italiano fue sustituido por Pedro Martínez, por lo que tenía la tarea de buscar un nuevo destino. Después de valorar todas las opciones, ha hecho oficial que será el nuevo asesor especial de estrategia del BC Roma.

El potencial del equipo en la capital de Italia es muy atractivo, ya que tienen en el punto de mira la llegada de la NBA a Europa. La siguiente temporada jugarán la Lega Basket Serie A y la Eurocup. Tras la confirmación del fichaje, el entrenador explica sus primeras sensaciones: «Estoy feliz de contribuir a un proyecto que no solo luce como un equipo, también como una oportunidad para desarrollar la cultura en el baloncesto».

La llegada de Scariolo al BC Roma sorprende especialmente por su rol más secundario, aunque deja claro que es algo temporal: «Soy y seguiré siendo entrenador y ese seguirá siendo mi camino profesional. En este punto, he decidido dedicar parte de mi tiempo a esta iniciativa a la que me aproximo con entusiasmo».

El cargo de ‘asesor especial’ es bastante abierto. El italiano ha explicado con detalle cuales serán sus obligaciones cuando empiece el trabajo: «Mi rol será usar mi experiencia y conocimientos al BC Roma, contribuyendo en los desarrollos técnicos, el crecimiento de los jugadores jóvenes y la construcción de un modelo sostenible en el tiempo».

Un proyecto diferente para Scariolo

El entrenador está acostumbrado a estar al mando, aunque señala que en esta ocasión le tocará ser efectivo con un papel más secundario: «Alessandro Magro y su equipo serán los responsables, mi contribución será exclusivamente de consulta y diálogo sobre el proyecto y su futuro». La pretemporada del BC Roma comenzará de forma oficial el 20 de agosto.