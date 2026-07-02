Oficial: Scariolo deja de ser entrenador del Real Madrid

Sergio Scariolo no seguirá en el Real Madrid. Así lo ha comunicado el club tras semanas de indecisión en torno a la figura del entrenador, asegurando que su salida es «de mutuo acuerdo». Pedro Martínez será su sustituto. Finalmente, la entidad blanca apostó por la destitución del italiano tras cerrar sin títulos su primera temporada, como pasó en dos de los tres años de su primera etapa en el banquillo blanco (2001 y 2002).

Esta situación no se producía desde 2011, antes de la era Pablo Laso y Chus Mateo, y le ha terminado por costar el puesto a un Scariolo cuyo principal aval era haber sido elegido a dedo por el presidente Florentino Pérez. Este le mantuvo en el cargo tras ganar las elecciones el 7 de junio, un día después de la eliminación del Real Madrid en la Liga Endesa de manera estrepitosa frente a La Laguna Tenerife en cuartos de final.

La vuelta de Juan Carlos Sánchez como responsable de la sección de baloncesto en lugar de Sergio Rodríguez, quien propuso a Florentino la salida de Scariolo, habría cambiado la decisión del presidente madridista y el italiano dice adiós apenas un año después de su regreso. Otro de los motivos por los que se deslizó su continuidad fue su alto salario hasta 2028 y, por tanto, el costo finiquito por su despido.

El Real Madrid no consideraba oportuno abonar alrededor de cinco millones de euros por su despido, pero todo ha cambiado y Scariolo recibirá esta cantidad al restarle dos temporadas más de contrato. El club se puso manos a la obra en la búsqueda de un sustituto antes incluso de comunicar al italiano su destitución y encontró el sí de Pedro Martínez, el que hasta ahora era entrenador del Valencia.

Hubo otras alternativas a Scariolo

Aun con el Chacho en la directiva, el club sondeó a Thiago Splitter, Dimitris Itoudis e incluso la vuelta de Laso, pero el brasileño se marchó a los Chicago Bulls, el griego seguirá en el Hapoel Tel Aviv y el español en el Anadolu Efes. Entonces, las opciones eran escasas y era imposible pensar que el Real Madrid se fuese a lanzar a por Pedro Martínez. No sólo lo hizo, sino que le convenció en una sóla reunión con el de Barcelona. Tendrá a Paco Redondo como su principal ayudante.

Scariolo recibió la llamada del Real Madrid mediada la temporada 2024-25 en una operación liderada por Juan Carlos Sánchez y Florentino que supuso el cese de Chus Mateo pese a ganar la Liga. En su llegada, el Chacho no sólo ratificó al italiano, su ex seleccionador en España, sino que lo consideró parte clave de su proyecto.

De ahí que durante todo el curso atendiera sus peticiones en la parcela de fichajes, incluso dando bajas durante el año, como la de Bruno Fernando, para incorporar otro pívot más de su agrado, Alex Len, y también para subsanar las bajas de Edy Tavares y Usman Garuba rápidamente con Ömer Yurtseven y Mady Sissoko. Pero el crédito se le agotó a un Scariolo que, de haber seguido, ya habría perdido ese peso en la toma de decisiones.

Tres finales y un trastazo histórico

Su Real Madrid fue claramente de menos a más con el paso de los meses, hasta el punto de presentarse en tres finales de las cuatro posibles. La primera fue la de la Supercopa en su segundo partido como entrenador blanco y la perdió ante un Valencia que apuntaba maneras, como así ha quedado demostrado con el tiempo.

De la segunda derrota, Scariolo salió muy señalado por la manera en la que un Baskonia en cuadro desarmó a los merengues en la Copa del Rey del Roig Arena. Y de la tercera, en la Euroliga, salió súper reforzado por conseguir que su debilitada plantilla compitiese hasta el último aliento contra el campeón Olympiacos.

Pese al varapalo europeo, todo indicaba que el Real Madrid iba a volver con la moral alta para afrontar los play offs de la ACB. Ocurrió todo lo contrario. Cinco derrotas en las últimas cinco jornadas (siendo líder matemáticamente) y dos en el Palacio ante el Tenerife, octavo clasificado, para ser eliminado en cuartos de final por primera vez desde 2008. Scariolo parecía haber sobrevivido a ello, pero el terremoto en los despachos ha terminado por condenarle.

Comunicado del Real Madrid

«El Real Madrid C. F. y Sergio Scariolo han decidido, de mutuo acuerdo, poner fin a su etapa como entrenador del primer equipo de baloncesto.

El Real Madrid, que siempre será su casa, le agradece el compromiso, la dedicación y la profesionalidad que ha demostrado en nuestro club, y le desea, tanto a él como a toda su familia, lo mejor en esta nueva etapa de sus vidas».