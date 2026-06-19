Sergio Rodríguez, decidido a marcharse del Real Madrid tras la vuelta de Juan Carlos Sánchez

Sergio Rodríguez está decidido a abandonar el Real Madrid por tercera vez. A diferencia de en las dos ocasiones que tuvo que decir adiós en su etapa como jugador, la primera con 30 años para darse una segunda oportunidad en la NBA tras seis temporadas de blanco y la segunda con 38 en su retirada, esta vez el ex jugador y ahora directivo se marcharía dolido y con el sentimiento de que su trabajo desde el pasado verano no ha sido suficientemente valorado.

En el Real Madrid, los títulos lo son todo. Es una máxima que incluso hace parecer irreal que, casi dos semanas después del batacazo de los blancos en Liga contra La Laguna Tenerife, el club más exigente del mundo aún no se hubiera cobrado ninguna víctima. No lo ha hecho exactamente con un despido, pero indirectamente sí que ha elegido un principal señalado. Y ese es el canario.

El Chacho considera que la vuelta del que era responsable de la sección de baloncesto hasta esta temporada, Juan Carlos Sánchez, adelantada por Encestando.es, le relega a un segundo plano. Lo que puede revelar OKDIARIO es que el legendario base no va a aceptar trabajar a las órdenes de un directivo con el que el Real Madrid vivió su era dorada (28 títulos con él) y que regresa con plenos poderes a lo más alto del organigrama.

Realmente, Juan Carlos Sánchez no se había ido. El club nunca anunció su marcha y durante toda esta temporada 2025-26, el directivo desempeñó una función de asesoramiento, lejos del despacho de Valdebebas en el que se abordan los asuntos más importantes. Sin embargo, una decisión expresa de Florentino Pérez tras su elección como presidente le ha devuelto al cargo. Y eso trae consecuencias.

Sergio Rodríguez no acepta seguir en otro rol

La más relevante es que Sergio Rodríguez ya no llevaría el peso de la sección. De su firma salieron los nombres de la mayoría de fichajes esta temporada, salvo los de Théo Maledon y David Krämer, cerrados por Juan Carlos Sánchez a lo largo del curso anterior, y la revolución del Movistar Arena en los partidos del Real Madrid de baloncesto: acústica e iluminación nuevas, tienda oficial del club a las puertas, venta de abonos durante la campaña…

El canario considera que este movimiento es una muestra de que su trabajo al frente de la sección no se le ha apreciado y que la pérdida de los cuatro títulos posibles lo ha empañado todo. El Real Madrid llegó a todas las finales posibles (Supercopa, Copa del Rey y Euroliga), salvo a la de Liga, en cuyo último tramo estuvo muy mermado por las lesiones de sus tres pívots: Edy Tavares, Usman Garuba y Alex Len.

Pocius también se iría

El Real Madrid sí aboga por la continuidad del Chacho, pero OKDIARIO puede confirmar que, pese a tener contrato, para él no es viable seguir como director deportivo con Juan Carlos Sánchez al mando. La salida de Sergio Rodríguez conllevaría también las de Martynas Pocius (jefe de scouting) y Paco Robles (director ejecutivo), sus hombres de máxima confianza que vinieron con él en julio de 2025.

El lituano, ex jugador del equipo blanco, imprimió su sello en llegadas significativas como las de Chuma Okeke o Trey Lyles. Ahora, la parcela de traspasos está paralizada a la espera de que se vaya amoldando la nueva estructura organizativa con Juan Carlos Sánchez como voz cantante en la toma de decisiones.

A diferencia de la pasada temporada, el Real Madrid ha encarado el verano sin ningún fichaje apalabrado, puesto que el equipo estaba muy asentado en todas las competiciones y había confianza plena en todos los jugadores, aunque hubiese proyección de mejora en determinadas posiciones. La sigue habiendo ocurra lo que ocurra.

En los próximos días también se irá vislumbrando la composición de la directiva blanca y el papel que desarrollarán a partir de ahora las leyendas de la sección y embajadores, Felipe Reyes y Rudy Fernández. También se decidirá alrededor del cuerpo técnico de un Sergio Scariolo que sí se ha salvado de esta temporada en blanco. Habrá recortes y hay varios nombres con posibilidades de salir de ese staff NBA compuesto por siete personas. Otro verano movidísimo en el Real Madrid de baloncesto con el Chacho en la rampa de salida.