Scariolo se libra de dos bailes de sillas: 22 cambios de entrenador entre ACB y Euroliga esta temporada

La temporada 2025-26 ha sido movida como pocas en cuanto a los banquillos se refiere. El amplísimo calendario de partidos somete a los equipos a múltiples estados de forma en un mismo curso baloncestístico y eso hace que algunas directivas se pongan más nerviosas que otras durante o tras el mismo. De ahí el increíble dato de cambios de entrenador en la ACB y sobre todo en la Euroliga, las dos competiciones en las que participa el Real Madrid, donde Sergio Scariolo sí puede decir que se ha librado de estos dos bailes de sillas.

El italiano, si nada se tuerce, seguirá al frente del equipo blanco pese a no haber ganado ningún título esta temporada, una continuidad que contradice la forma de obrar que se ha instalado en la Liga Endesa y la Euroliga durante los últimos tiempos. Bien es cierto que no todos los casos son por despidos. También los hay por desgaste del propio técnico en cuestión o por una mejor oportunidad, pero la cuestión es que prácticamente todo se ha ido moviendo.

Una vez concluidas las competiciones europeas y la mayoría de las nacionales, la cifra de permutas en los puestos de entrenador ya es bastante representativa. Y es que 11 clubes de la Euroliga, más de la mitad, se han desprendido de su entrenador en algún momento de la temporada.

Sin contar al Barcelona, que es el único español de los cuatro de la ACB que participan en ella, Anadolu Efes, Mónaco, Estrella Roja, Dubai, Olimpia Milán, Bayern de Múnich, Asvel, Panathinaikos, Paris, Partizán y Virtus han cambiado, al menos, una vez de técnico, ya sea durante el curso o al término del mismo.

¡22 cambios de entrenador!

En la ACB sucede algo similar, y es que ocho de los 18 equipos también han sufrido variaciones en su banquillo: Barça, Zaragoza, Granada, Gran Canaria, La Laguna Tenerife, Andorra, Burgos y Unicaja Málaga. En total, ha habido 10 movimientos en el baile de sillas español, por los 14 de la Euroliga. Una verdadera quema.

Durante este terremoto, han caído o se han marchado de sus clubes nombres de la talla de Joan Peñarroya en el Barcelona, Joan Plaza, tanto en Andorra como en Zaragoza, Jaka Lakovic, Txus Vidorreta o Ibon Navarro en la Liga Endesa y otros como Spanoulis, Ettore Messina, Gordon Herbert, Ergin Ataman, Zeljko Obradovic o Dusko Ivanovic en la Euroliga.

Scariolo no entra en la lista al haber superado por segunda vez en su carrera algo al alcance de muy pocos: salir indemne de una temporada sin títulos en el Real Madrid. Ya lo consiguió en su primera etapa con el aval de Florentino Pérez tras ganar la Liga en la 1999-00 y ahora en la segunda tampoco le han movido la silla las cinco opciones de éxito marradas (contando con la Supercopa 2026 a la que no se han clasificado los blancos).

ACB: 10 movimientos

Joventut: Dani Miret (sigue)

Barcelona: Joan Peñarroya (empezó) y Xavi Pascual (saldrá)

Girona: Moncho Fernández (sigue)

Zaragoza: Jesús Ramírez (empezó), Joan Plaza (siguió), Gonzalo García (sale)

Granada: Ramón Díaz (empezó), Arturo Ruiz (sigue)

Gran Canaria: Jaka Lakovic (empezó), Nestor García (puede salir)

Lleida: Gerard Encuentra (sigue)

Manresa: Diego Ocampo (sigue)

Baskonia: Paolo Galbiati (puede salir)

Tenerife: Txus Vidorreta (sale)

Andorra: Joan Plaza (empezó), Zan Tabak (sigue)

Real Madrid: Scariolo (sigue)

Burgos: Bruno Savignani (empezó) y Porfi Fisac (sigue)

Breogán: Luis Casimiro (sigue)

Bilbao: Jaume Ponsarnau (sigue)

UCAM Murcia: Sito Alonso (sigue)

Unicaja Málaga: Ibon Navarro (sale)

Valencia Basket: Pedro Martínez (sigue)

Euroliga (sin los españoles): 14 movimientos