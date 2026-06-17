Por qué el cambio de club a franquicia en la Euroliga es clave para el Real Madrid y la NBA

La Euroliga está dando pasos importantes para su fusión con la NBA. El planteamiento del modelo estadounidense sigue siendo asentarse en Europa y hacerlo desde octubre de 2027 con un nuevo torneo. El Real Madrid es el club que más viene apoyando esa idea y es por eso que aún no ha renovado con el actual campeonato, entre otras cosas.

Uno de los principales motivos de que todavía no haya dicho ‘sí’ a la propuesta de ampliación a 10 años, más allá de que hasta la llegada de Chus Bueno como CEO en lugar de Paulius Motiejunas ni se planteara la alianza Euroliga-NBA, es su petición de que los 13 accionistas (equipos fundadores y con plaza fija) pasen de ser clubes a franquicias.

La transición no es simple, pero ya está en marcha. Es uno de los principios de acuerdo entre la Euroliga y la NBA de las dos reuniones que han mantenido hasta el momento de la mano de FIBA y es clave tanto para que el Real Madrid firme ese nuevo contrato antes de la fecha límite que cada vez está más cerca: 30 de junio.

Este miércoles Eurohoops informaba de que a partir de julio estos 13 accionistas realizarán el cambio de modelo de propiedad y gestión. Barcelona, Baskonia, Olympiacos, Panathinaikos, Maccabi Tel Aviv, Fenerbahçe, Anadolu Efes, Zalgiris Kaunas, Armani Milan, Bayern Múnich, CSKA Moscú (no compite por veto a Rusia), Asvel y Real Madrid, si renueva, ingresarán 30 millones al convertirse en franquicias de cara a la próxima temporada.

Las razones del Madrid para dar el ‘sí’

Esto va acorde a los intereses del Real Madrid, que en unos días dará una respuesta definitiva. Como venimos contando, el club blanco quiere seguir jugando la máxima competición continental, pero no renuncia a su idea de empujar la llegada de la NBA a Europa.

Hasta hace unos meses, eso podía pasar por esperar un año y hacer transición incluso en la Basketball Champions League (BCL), pero el nombramiento de Chus Bueno y su diálogo con el campeonato estadounidense llevó a acercar posturas entre la Euroliga y el Real Madrid.

El cambio a franquicia, además de reportar suponer un gran impulso económico, significaría que el Real Madrid y el resto de accionistas funcionarían como empresas con ánimo de lucro. Estos pertenecerían a la Euroliga o NBA y conservarían su plaza pase lo que pase en la cancha, como venía ocurriendo hasta ahora.

El club blanco aún tiene 13 días para dar una respuesta definitiva. Chus Bueno aseguró la semana pasada en este periódico que está «convencido» de que el Real Madrid aceptará y seguirá en la Euroliga, pero las jornadas pasan y aún no se conoce si ya está rubricada la firma. Todo indica que sí, más si cabe tras conocerse el cambio a franquicias.