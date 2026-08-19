El antimadridista Iturralde condena el ataque a Bordalás pero alabó al sindicato cuando arremetían contra Florentino

El antimadridista Iturralde González, ex árbitro y ahora comentarista de radio, ha criticado abiertamente a AESAF, el sindicato que lidera González Fuertes y que atacó a José Bordalás tras la primera jornada de Liga. Para el ex colegiado vasco, AESAF se equivoca al ir contra el técnico del Getafe.

«Mi impresión sobre las declaraciones de Bórdalas postpartido y el comunicado del sindicato arbitral. Por una parte está la libertad de expresión y, por la otra, el derecho al honor. Si el sindicato cree que Bórdalas está en el segundo escenario, sobran los comunicados, vas al juzgado y lo denuncias», ha escrito Iturralde González en su cuenta en las redes sociales.

El asunto de la polémica está en el comunicado que AESAF, el sindicato que lidera González Fuertes (el árbitro que amenazó al Real Madrid) y en el que hay cinco negreiros, hizo contra Bordalás. Le dijeron de todo a su primera víctima de la temporada, elegida sin azar: le llamaron «sobreactuado», que tiene «faltas de respeto» por el colectivo arbitral, que es repetitivo en sus críticas.

Bordalás, que ha dicho este miércoles que no le da mucha importancia porque es un sindicato «creado por cuatro o cinco amigos», es una recurrente víctima de este sindicato AESAF al que ahora critica Iturralde González. Porque, como señala el comentarista de la Cadena SER, Bordalás tiene derecho a la libertad de expresión. Por otro lado, está el derecho al honor, y si los árbitros creen que el técnico del Getafe se lo ha saltado, que vayan a denunciarlo, no a hacer un comunicado.

Sin embargo, se da la circunstancia de que Iturralde González sí defendió a capa y espada a este sindicato cuando la víctima de los árbitros era Florentino Pérez. Cuando AESAF pidió abrir un expediente al presidente del Real Madrid, Iturralde González lo aplaudió.

El ex colegiado vasco, que ha demostrado tanto en el campo cuando arbitraba como fuera una vez retirado su animadversión continua al Real Madrid, llegó a decir que Florentino hacía «un discurso populista». Fue cuando el presidente del conjunto blanco, en una Asamblea, recordó que González Fuertes había amenazado a su equipo antes de una final de Copa.

Iturralde negó la realidad y dijo que el líder del sindicato AESAF no había amenazado al Real Madrid, algo que ocurrió de forma clara en aquella previa en La Cartuja de la final de Copa del Rey del año 2025.