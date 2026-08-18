El sindicato de cinco ‘negreiros’ y González Fuertes atiza a Bordalás y critican su «sobreactuación»

Algunos árbitros se lanzan contra José Bordalás tras el primer partido de la Liga 2026/27. Con su habitual tono amenazante y su nula aceptación de los comportamientos de otros contra ellos (cero críticas), el sindicato AESAF -fundado por González Fuertes y formado por cinco negreiros- ha lanzado un contundente comunicado contra el entrenador del Getafe.

En ese texto, AESAF acusa a Bordalás de hacer una «sobreactuación en su intento de culpabilizar al estamento arbitral del resultado concreto de su equipo». El Getafe perdió por 3-0 ante el Alavés en el primer partido de la Liga, pero el encuentro estuvo marcado por una expulsión en la primera parte, la de Femenía, que pasó de ser amarilla a roja tras la revisión del VAR.

Con un criterio diferente en tarjetas amarillas, Bordalás se quejó de los árbitros, pero lo hizo durante el partido, con acciones normales en lo que es la tensión de un partido de fútbol. El técnico del conjunto madrileño llamó «cagón» al árbitro Orellana Cid después de la expulsión de Kiko Femenía. Es importante señalar que fue durante el partido, no en una rueda de prensa.

El sindicato arbitral, valiente contra el Getafe o el Real Madrid pero callado con lo mismo con el Barcelona, por ejemplo, pide «respeto» para construir «una competición sana y respetable. Desde AESAF «lamentan y condenan» la actitud de Bordalás, añadiendo la coletilla de que ya han tenido que hacer esto «en ocasiones anteriores».

«Del mismo modo, reiteramos su compromiso con un criterio de actuación objetivo y equitativo que consiste en enjuiciar de igual manera las iguales situaciones que puedan producirse en el campo, asumiendo la difícil tarea de ejercer la labor arbitral en un contexto en el que no todos los participantes en la competición se comportan de manera idéntica en lo referente al juego y al reglamento», añaden en un comunicado público en el que señalan directamente a José Bordalás.

También es importante señalar que el comunicado contra Bordalás es de AESAF. Este sindicato tiene a Pizarro Gómez como presidente, pero su fundador y líder es González Fuertes, el polémico colegiado que amenazó al Real Madrid antes de la final de Copa del Rey del año 2025. Además, está formado por cinco negreiros, colegiados que estuvieron en la época de Negreira e incluso llegaron a pagar al hijo del ex vicepresidente del CTA.

Como se publicó en el BOE, los promotores de este sindicato son Carlos del Cerro Grande, Alejandro Hernández Hernández, César Soto Grado, Guillermo Cuadra Fernández, José María Sánchez Martínez, Jesús Gil Manzano, Juan Martínez Munuera y el ya mencionado Pablo González Fuertes.

Es decir, no son todos los árbitros de la Liga ni es el Comité (CTA) quienes lanzan estos ataques contra José Bordalás, sino un sindicato concreto que, eso sí, tiene a varios árbitros en activo entre sus componentes, entre ellos el colegiado de VAR que expulsó al futbolista del Getafe en ese duelo ante el Alavés.