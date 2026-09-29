El Ibex 35 sube un 0,3% en la apertura y se acerca a los 19.700 puntos, con el petróleo subiendo a 107 dólares

El índice Ibex 35 de la Bolsa de Madrid ha comenzado la sesión de este martes, 29 de septiembre, con un avance del 0,25% que le ha llevado a situarse en los 19.649 puntos tras cerrar el lunes con una bajada del 0,5% que le hizo situarse en los 19.600 puntos.

Los mercados siguen hoy muy pendientes de los acontecimientos en Oriente Próximo después de que el presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, haya negado este pasado lunes estar dispuesto a ofrecer a Irán un levantamiento de sanciones y el desbloqueo de fondos congelados a cambio de concesiones por parte de Teherán en cuanto a su programa nuclear -uno de los puntos calientes de las negociaciones entre ambos países beligerantes-, instando al medio que lo ha recogido, el portal de noticias Axios, a retirar la información.

«Axios acaba de publicar una noticia según la cual Trump habría ofrecido a Irán el levantamiento de las sanciones y la desbloqueo de los fondos congelados. Esto es falso. ¡No les ofrecí nada!», ha defendido el inquilino de la Casa Blanca en un mensaje en redes sociales.

El Brent subía un 1,6%

En este contexto, el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, subía un 1,6% en la apertura de las Bolsas europeas, hasta los 107 dólares por barril, mientras que el coste del crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EEUU, se encarecía un 1,5%, hasta los 93,9 dólares por barril.

En España, en el plano empresarial, la agencia de calificación crediticia Fitch Ratings ha confirmado el rating de emisor a largo plazo de OHLA y de su filial OHL Operaciones en B-, con perspectiva estable, así como en B el rating de los bonos senior garantizados emitidos por OHL Operaciones, con un rating de recuperación de RR3.

De su lado, Ecoener ha informado que obtuvo un beneficio neto de 2,98 millones de euros en el primer semestre del año, lo que supone una caída del 31% con respecto a los 4,33 millones en el mismo periodo del ejercicio anterior.

En el ámbito macro, el Instituto Nacional de Estadística ha informado que el Índice de Precios de Consumo (IPC) elevó su tasa interanual seis décimas en septiembre -hasta el 4,9%, su nivel más alto desde febrero de 2023, cuando se situó en el 6%- por el encarecimiento de los combustibles y la evolución del precio de los paquetes turísticos.

Ante esta coyuntura, el Consejo de Ministros aprobará este martes el nuevo escudo anticrisis tras el recrudecimiento del conflicto bélico en Oriente Próximo, de cara a paliar la escalada de precios y la pérdida de poder adquisitivo de cara al otoño y el invierno.

Por último, hoy se ha conocido que el Tribunal Federal del Distrito de Columbia (EEUU) ha ordenado ejecutar el laudo obtenido por Eurus Energy Holdings, compañía filial de Toyota, y ha rechazado la petición española de desestimar o paralizar el procedimiento.

En concreto, la resolución, firmada el 24 de septiembre por el juez Randolph D. Moss, ordena hacer efectivo un laudo cuyo principal asciende a 106,2 millones de euros, cantidad a la que deben añadirse intereses, costas arbitrales y otros conceptos reconocidos durante el procedimiento, superando así la factura los 110,1 millones.

Las empresas del Ibex 35

En este marco, en los primeros compases de negociación de este martes en la Bolsa de Madrid, los mayores ascensos entre los componentes del Ibex 35 los protagonizaban Solaria (+3,3%), Acerinox (+0,8%), Arcelormittal (+0,7%), Iberdrola (+0,69%) y Acciona (+0,66%). En el extremo opuesto, las mayores caídas en los primeros instantes de la sesión correspondían a ACS (-1,24%), Ferrovial (-1,23%), Cellnex (-1,16%) y Aena (-0,9%).

Por su parte, las principales Bolsas europeas comenzaban la jornada con signo mixto. París bajaba un 0,1%, mientras que Londres subía un 0,3% y Milán crecía un 0,6% en la apertura de este martes. Asimismo, Francfort se dejaba un 0,2%.

En el mercado de divisas, el euro perdía posiciones en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,1357 billetes verdes, mientras que en el mercado de deuda, el rendimiento del bono español a diez años retrocedía hasta el 4,13%.