El robo en una farmacia de Tavernes (Valencia) permite capturar a un delincuente perseguido en Europa

El robo en una farmacia de Tavernes de Valldigna (Valencia), cuyas imágenes pueden verse en el vídeo que ilustra esta información, ha permitido a la Guardia Civil capturar a un peligroso delincuente de origen búlgaro, que llevaba 21 años actuando por toda Europa y que ha llegado a emplear hasta nueve identidades distintas, sobre quien pesa una orden europea de detención y entrega por un robo con violencia perpetrado en 2021 en Hungría, en el que provocó lesiones a un tercero con una pistola eléctrica. El detenido se encuentra a disposición de la Audiencia Nacional, que tramita su orden de extradición.

Tras ser capturado después del robo a la farmacia de Tavernes, una localidad situada en la comarca de La Safor, en Valencia, cerca de Gandía, la Guardia Civil atribuye al citado detenido y a su cómplice, también búlgaro, dos delitos de robo con violencia en farmacia, un delito de robo y hurto y uso de vehículo a motor, dos delitos de hurto de placas de matrícula, dos delitos de falsedad documental y un delito de pertenencia a organización criminal.

El robo en la farmacia fue perpetrado por los detenidos y un tercer cómplice, que más tarde desapareció y que actualmente busca la Guardia Civil. Los hechos se produjeron el pasado 4 de septiembre a las 05:45 horas de la madrugada. La asaltada, como se ha dicho, fue una farmacia ubicada en la localidad valenciana de Tavernes de Valldigna.

La propietaria del establecimiento logró grabar un vehículo con tres personas armadas. Portaban una pata de cabra y una maza de demolición. Pero, para acceder al establecimiento, utilizaron un gato de los usados para cambiar las ruedas de los vehículos. Con él, reventaron la persiana. Luego, descolgaron la puerta de acceso y penetraron en el interior.

Una vez dentro de la farmacia, forzaron la caja registradora y arrancaron los sistemas de alarma. De la caja extrajeron la cantidad de 3.200 euros en efectivo, así como la propia caja, valorada en 18.000 euros.

Los agentes procedieron a visualizar los vídeos de las cámaras de seguridad desde Alicante hasta Valencia Sur, lo que les permitió localizar el vehículo sospechoso accediendo varias veces a la localidad de Gandía, también en Valencia. Finalmente, hallaron el coche. Estaba oculto en un parking. El vehículo portaba placas de matrícula que en realidad correspondían a las sustraídas de otro vehículo en Granada, el 1 de septiembre pasado. El vehículo también había sido robado. En concreto, en Gandía, un mes antes. El 4 de agosto.

Finalmente, los investigadores detuvieron a los dos sospechosos, que tenían pensado abandonar la ciudad. En el registro efectuado por la Guardia Civil a la vivienda que habitaban los detenidos, los agentes hallaron tres inhibidores de frecuencia, llaves falsas para robos en viviendas, un sistema de a bordo para anular el inmovilizador de vehículos, ganzúas, una perforadora barrena para hierro, taladros, amoladoras a batería, una maza, una palanca, 500 cajas de colirio, 1.000 euros en efectivo y tarjetas de crédito a nombre de distintas personas.